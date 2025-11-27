Tình người sau cơn lũ dữ

Trong ngày 26-11, trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20, nhiều chiếc xe tải chở đầy nhu yếu phẩm tiếp tục bon bon hướng về người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở phía Đông các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trong khi đó, công tác dọn vệ sinh trường lớp cũng diễn ra rất khẩn trương để sớm đón học sinh trở lại trường.

Điều phối hàng cứu trợ nhanh chóng đến người dân

Giữa những mất mát xé lòng do bão lũ là hàng triệu tấm lòng sẻ chia từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung sức, chung lòng hướng về đồng bào Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Tối 25-11, Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã cấp tốc đến Đắk Lắk để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Anh Đào Đặng Công Trung mang ca nô từ Đà Nẵng vào cứu trợ nhiều người dân các xã phía Đông Đắk Lắk bị ngập sâu

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, đêm 24-11, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận được thư đề nghị của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc nhờ tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương. Ngay trong sáng 25-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp và quyết định trao tặng 10 tỷ đồng, 500 tấn hàng hóa và cử 5 đoàn y bác sĩ để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk có điều kiện ổn định cuộc sống người dân và nhanh chóng tái thiết sau lũ.

Với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện và vận chuyển hàng ngàn tấn nhu yếu phẩm đến hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. Ngày 26-11, tỉnh Khánh Hòa đã công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ tại các xã, phường nhằm điều phối nguồn lực hỗ trợ sau lũ, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Không chỉ có hàng hóa được gửi đến, mà còn có những con người sẵn sàng xông pha vào tâm lũ, đối diện bao hiểm nguy để cứu giúp đồng bào. Một trong số đó là anh Đào Đặng Công Trung (sinh năm 1979, trú Hội An, TP Đà Nẵng). Ngày 19-11, nghe tin đồng bào phía Đông tỉnh Đắk Lắk hứng chịu lũ lụt, anh và một số người quen đã thuê xe tải chở chiếc ca nô 11 chỗ của anh chạy xuyên đêm hướng về vùng lũ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, rất nhiều người đang trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” đã được anh ứng cứu, hỗ trợ.

Vừa trải qua trận lũ lịch sử vào tháng 11 vừa qua, nhưng khi nghe tin người dân phía Đông Đắk Lắk hứng chịu hậu quả thiên tai, người dân xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ. Anh Nguyễn Phong Lợi, thành viên nhóm thiện nguyện Yêu Gò Nổi đứng ra kêu gọi bà con chung tay. Chỉ trong thời gian ngắn, người dân xóm nhỏ đã gom được hàng chục tấn nhu yếu phẩm. Sáng 24-11, 4 xe tải căng đầy gạo, mì tôm, nước suối cùng 100 triệu đồng hướng về phía Đông Đắk Lắk. Anh Lợi kể, quê anh nghèo, nhiều người nghèo đến mức bữa cơm còn thiếu thốn, nhưng vẫn mang đến 5kg gạo, vài gói mì đến hỗ trợ. Tất cả đều là tấm lòng cao quý.

Tính đến chiều tối 26-11, thiệt hại về người tại Trung bộ là 108 người chết và mất tích (không thay đổi so với báo cáo ngày 25-11). Tổng thiệt hại về kinh tế cập nhật đến thời điểm này là 14.352 tỷ đồng.

Ngày 26-11, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao tặng quà của TP Hà Nội hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai, gồm 50 tấn hàng. Tính đến chiều 25-11, TP Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai với số tiền gần 400 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Gia Lai là 250 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7 đã hoàn thành nhiệm vụ tại xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) và hành quân trở về đơn vị. Trong thời khắc chia tay, nhiều người dân đã tập trung tại Nhà văn hóa xã D’ran bịn rịn chia tay các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm hỗ trợ bà con trong những lúc khó khăn nhất. Có mặt tại đây từ rạng sáng 21-11, trong khi nước lũ đang dâng cao, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương đã cứu hộ được 165 người trong vùng cô lập đến nơi an toàn.

Nhận gạo, mì tôm nhu yếu phẩm từ đoàn cứu trợ, chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk,) nghẹn ngào, những ngày bão lũ, gia đình chị phải ăn mì tôm sống, uống nước mưa cầm hơi. Nhưng nhìn những đoàn xe cắm cờ Tổ quốc chạy vào xóm hỗ trợ bà con, lòng chị ấm hẳn lên, biết rằng mình không lẻ loi trong cuộc sống này và trân quý những tấm lòng mà người dân khắp nơi dành cho nơi khó khăn vùng lũ. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, xúc động cho biết, tính đến ngày 26-11, tỉnh đã nhận được hơn 132 tỷ đồng và 1.500 tấn nhu yếu phẩm cùng 4.000 suất quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thông tin, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ Lâm Đồng hơn 75 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương tổ chức phân bổ đến các địa phương.

Sớm đón học sinh đi học trở lại

Sáng 26-11, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tỉnh quyết định hỗ trợ 300.000 đồng/học sinh bị ảnh hưởng mưa lũ để mua đồng phục, giúp các em sớm ổn định học tập. Tổng kinh phí dự kiến hơn 14,2 tỷ đồng, trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. Trước đó, tỉnh đã hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở, đồ dùng học tập mới. Tối cùng ngày, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, thông tin, đến ngày 26-11, do ảnh hưởng sau mưa lũ, toàn tỉnh còn 49 trường học từ mầm non đến THPT chưa thể cho học sinh đi học lại. Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức dọn dẹp, khắc phục hậu quả để đón các học sinh trở lại học tập trước ngày 29-11.

Ngày 26-11, Bộ Xây dựng đã quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với hệ thống hạ tầng giao thông tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Theo Bộ Xây dựng, sau đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 17 đến 22-11, thiên tai đã gây hư hại nghiêm trọng nhiều đoạn thuộc đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 1 qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị quản lý đường bộ rà soát mức độ thiệt hại, xác định giải pháp khắc phục.

Tại xã D’ran, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất tại tỉnh Lâm Đồng trong đợt mưa lũ vừa qua với tổng thiệt hại hơn 440 tỷ đồng, có 4 trường học gồm Trường Tiểu học Đường Mới, Mẫu giáo Măng non, Trường THCS Lạc Nghiệp và Trường THCS Lạc Xuân đã bị nước lũ gây ngập, cuốn trôi cơ sở vật chất và máy móc, thiết bị, bàn ghế ước thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Chiều 26-11, ông Bùi Khắc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã D’ran, cho biết, trong số 4 trường học bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ thì 3 trường đã đón học sinh trở lại học tập, riêng Trường THCS Lạc Nghiệp trong ngày 27-11 sẽ mở cửa đón học sinh trở lại lớp.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, có 226 đơn vị chịu thiệt hại do bão, lũ; ước tính tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học lên tới 178 tỷ đồng. Bộ GD-ĐT hỗ trợ toàn bộ sách vở; một số đơn vị cung cấp vở, đồ dùng học tập. Sở cũng có thư kêu gọi và đã có đơn vị hứa hỗ trợ máy tính; nhiều đơn vị hỗ trợ thiết bị dạy học để giúp giáo viên, học sinh vùng lũ khắc phục khó khăn.

