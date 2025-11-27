Tiếc nuối khi nhiều cây xanh ở TPHCM bị cắt tỉa trơ trụi

Nhiều cây xanh trên một số tuyến đường, công viên ở TPHCM bị cắt tỉa trơ trụi..., khiến người dân tiếc nuối.

Ghi nhận trong sáng 27-11 ở Công viên 30-4, phường Sài Gòn, TPHCM cho thấy, nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đô thị TPHCM đang cắt tỉa cây xanh. Nhiều cây cao lớn ở đây đã bị cắt tỉa trụi lủi. Nhìn mảng xanh bị mất, nhiều người không khỏi luyến tiếc.

Bạn Lê Lan Anh, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn tâm sự: "Sáng nay tụi em có lịch họp nhóm ở Công viên 30-4, khi đến đây, tụi em khá bất ngờ thấy cảnh nhiều cây xanh bị cắt tỉa trơ trụi. Cây xanh là nơi tỏa bóng, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ô nhiễm không khí, vậy mà giờ đây bị cắt trụi lủi như vậy. Tụi em không khỏi ngạc nhiên và cũng không hiểu vì sao cây xanh lại bị cắt trụi như thế?".

Nhiều cây xanh ở Công viên 30-4, phường Sài Gòn, TPHCM bị cắt tỉa trơ trụi. Ảnh: MINH HẢI

Ông Trần Văn Toàn, một người sinh sống gần Công viên 30-4 cho biết, lâu lâu ông lại thấy nhân viên công ty cây xanh ra cắt tỉa cây xanh ở đây. Rất nhiều nhánh cây bị hạ xuống, cũng đồng nghĩa với việc bóng mát, mảng xanh bị thu hẹp. Người dân rất tò mò không biết việc cắt tỉa cây xanh có theo quy định nào không?

Một số chuyên gia về cây xanh cho rằng, việc cắt tỉa cành, nhánh cây xanh là cần thiết, tuy vậy, cần xử lý đúng kỹ thuật. Bởi cây xanh quan trọng đối với người dân, tạo mỹ quan, lọc không khí và giảm nhiệt độ. Do vậy, việc cắt tỉa cây xanh không thể cẩu thả, cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia về cây xanh.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây đô thị TPHCM lý giải, công ty triển khai thực hiện công tác duy tu, chăm sóc, bão dưỡng thường xuyên cây xanh theo kế hoạch và quy trình kỹ thuật do các chủ đầu tư thông qua. Việc cắt tỉa cành, nhánh là để đảm bảo an toàn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố do cây xanh gây ra.

Cây xanh ở một số tuyến đường bị cắt trơ trụi mà PV Báo SGGP đã ghi nhận:

Cây xanh bị cắt trụi trên đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Cây xanh trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM bị cắt nhánh. Ảnh: MINH HẢI

Hàng cây trên đường Trần Não, phường An Khánh, TPHCM bị cắt trụi lủi. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI