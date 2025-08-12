Thả cá thể vích quý hiếm và 93 rùa con về biển

Một cá thể vích quý hiếm và 93 con rùa con đã được lực lượng chức năng thả về môi trường biển thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau (tỉnh Lâm Đồng).

VIDEO: Thả cá thể vích quý hiếm và 93 con rùa con về biển

Sáng 12-8, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Liên Hương thả một cá thể vích quý hiếm về biển.

Cụ thể, con vích được một người dân địa phương phát hiện đi lạc vào khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng), nên đưa về Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Cá thể vích được thả về môi trường biển

Qua kiểm tra, con vích này thuộc loài rùa biển, nặng 12kg, dài 50cm, có tên khoa học Cheloniidae, được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế xếp loại ở cấp cực kỳ nguy cấp.

Khi được thả về môi trường biển, cá thể vích có sức khỏe bình thường, nhanh chóng bơi ra biển.

Con vích nặng 12kg

Cũng theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, trước đó, đơn vị phát hiện một cá thể rùa biển lên bờ đẻ 108 trứng.

Các nhân viên khu bảo tồn đã di chuyển ổ trứng rùa về khu ấp nở. Đến sáng 9-8, ổ trứng rùa nở được 93 con rùa con.

Thả 93 con rùa con về môi trường biển Hòn Cau

Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã đưa toàn bộ số rùa con thả về môi trường biển.

NGUYỄN TIẾN