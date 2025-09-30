TPHCM tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, về xác định giá đất cụ thể, Luật Đất đai 2024 quy định thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, thẩm quyền này hiện đã được phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã. Trong thực tế, nhiều dự án có phạm vi thu hồi đất liên quan từ hai xã trở lên, gây khó khăn khi thuê tư vấn xác định giá đất ở khu vực giáp ranh.

Để tháo gỡ, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thuê đơn vị tư vấn, xác định giá đất chung cho toàn bộ dự án, sau đó Chủ tịch UBND cấp xã sẽ phê duyệt phương án bồi thường, đảm bảo thống nhất và phù hợp thực tế.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với dự án nạo vét rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây) và cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (quận 8 trước đây), hiện nay theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, thẩm quyền quyết định biện pháp và mức hỗ trợ tái định cư thuộc UBND cấp phường. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất, Thành phố thống nhất tiếp tục áp dụng các quy định đã ban hành trước đây trong việc triển khai bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho hai dự án này.

Ngoài ra, đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 1-7-2025 và đã triển khai một phần diện tích đất, UBND TPHCM cho phép tiếp tục áp dụng quy định cũ về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND các địa phương trước khi sáp nhập hành chính (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu). Việc này nhằm tránh gián đoạn tiến độ và bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là phần vốn dành cho công tác bồi thường.

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có dự án khẩn trương triển khai theo đúng Kế hoạch 1451/KH-UBND ngày 6-3-2025, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

QUỐC HÙNG