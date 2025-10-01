Lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo của tuổi trẻ

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM thời gian qua đã đánh dấu chặng đường đầy ý nghĩa, không chỉ phát huy chuyên môn mà còn tích cực đóng góp nhiều sáng kiến hữu ích cho cộng đồng.

Nỗ lực không ngừng

“Mỗi thanh niên phải luôn thể hiện ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ và bền bỉ với tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc. Song song đó, chủ động đón nhận thời cơ mới, ra sức học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, làm chủ khoa học công nghệ…”, đó là chia sẻ của bạn Lê Văn Sinh - Liên chi đoàn Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM, Đoàn Văn phòng Thành ủy TPHCM, tại lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025.

Lê Văn Sinh là 1 trong 45 cá nhân được tuyên dương, bởi anh cùng các bạn trẻ tại đơn vị đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến như: nghiên cứu sản xuất dầu bánh răng hở phục vụ cho các ngành công nghiệp; sáng kiến thu hồi, xử lý dầu vệ sinh, dầu nhiễm lẫn trong quá trình sản xuất và nghiên cứu ứng dụng vào các sản phẩm dầu bôi trơn công nghiệp…

Không chỉ bạn Sinh, hơn 1.800 bạn trẻ khác tại Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM đều nỗ lực đóng góp cho đơn vị, thành phố và cộng đồng bằng những phần việc cụ thể. Đặng Lê Ngọc Quyên - Đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy, được Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen với các sáng kiến: “Chính sách hỗ trợ thêm đối với những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi”, “Chế độ chi phục vụ hoạt động công tác Đảng”; Nguyễn Trần Minh Trí - Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động, thực hiện Chương trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đồng hành người bạn ngoại thành”; Nguyễn Thị Thảo - Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng có sáng kiến: “Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công nhân viên chức để thuận lợi cho công việc chuyên môn quản lý hồ sơ”…

Đoàn Luật sư TPHCM - Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM ra mắt Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức

Cùng những người trẻ tiêu biểu, thời gian qua, tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM luôn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia xây dựng chính quyền đô thị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Cụ thể, trong phong trào “3 trách nhiệm”, các cơ sở Đoàn đã tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” phát huy chuyên môn hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, số hóa dữ liệu thông tin quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao nhận thức, hiểu biết về chuyển đổi số cho người dân; tổ chức các chương trình “Nghĩa tình thanh niên công nhân”, “Điểm tư vấn pháp luật miễn phí”, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Tiên phong đổi mới

Nhận xét về định hướng thời gian tới, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, đề nghị, tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố tập trung tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ chất lượng cao, giỏi kỹ năng số, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; tổ chức công trình, phần việc thiết thực gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội…

Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng thành phố, cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030 tiếp tục được thúc đẩy theo các chủ trương chiến lược của Trung ương, thành phố. Trong đó, nổi bật là định hướng phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh năm 2030.

“Đoàn viên thanh niên được kỳ vọng là lực lượng chủ lực tham gia thực hiện chuyển đổi số, đổi mới nền hành chính, phát triển kinh tế số. Bên cạnh đó, trong giai đoạn tinh giản biên chế - sắp xếp tổ chức bộ máy, cùng với triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính số, các cán bộ trẻ sẽ đảm nhận nhiều vai trò tham mưu chính sách, vận hành nền tảng số”, đồng chí Hồng Hải nói.

Theo đó, trong thời gian tới, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM sẽ thực hiện một số chương trình, công trình trọng điểm, gồm: “Cổng thông tin tư vấn pháp luật trực tuyến”, “Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn”, “Sân chơi tuổi thơ - Gieo mầm hạnh phúc”…

Bối cảnh xã hội số với sự phổ biến của mạng xã hội và AI, bạn trẻ có nhiều cơ hội phát triển, cũng như đối mặt với thách thức về định hướng dư luận, bảo vệ tư tưởng, phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng. Làm chủ các công cụ truyền thông số, tạo nên những “vùng xanh” về tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi người trẻ tinh thông công nghệ, uy tín, có năng lực lan tỏa thông tin tích cực. Và họ đang tiếp tục không ngừng rèn luyện chuyên môn, nâng cao năng lực cá nhân, để mỗi người trở thành những nhân tố tiên phong trong chuyển đổi số, nâng tầm hiệu quả phục vụ người dân, dám đảm nhận việc khó, việc mới.

TIỂU TÂN