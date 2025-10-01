Xã hội

Thả cá thể Rùa Đầu to quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 1-10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực XIV (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp UBND xã Ba Tơ, chủ rừng tổ chức thả 1 cá thể Rùa Đầu to quý hiếm về tự nhiên. 

Theo đó, tại khu vực rừng phòng hộ hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), các đơn vị đã tiến hành thả về tự nhiên 1 cá thể Rùa Đầu to.

rùa day.jpg
Rùa Đầu to. Ảnh: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC XIV

Ngay sau khi thả về rừng, cá thể Rùa Đầu to đã thích nghi với môi trường, vận động nhanh nhẹn, tìm nơi trú ẩn, phù hợp với đặc điểm tập tính sinh học của loài.

ddf1960990eb1ab543fa.jpg
Các đơn vị phối hợp thả cá thể Rùa Đầu to về môi trường tự nhiên. Ảnh: HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC XIV

Rùa Đầu to (tên khoa học: Platysternon megacephalum) là loài thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Loài này có giá trị khoa học, bảo tồn rất cao và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

