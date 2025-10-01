Hà Nội và miền Bắc giảm mưa

Các mô hình dự báo thời tiết của Việt Nam và quốc tế nhận định, hôm nay 1-10, Hà Nội và nhiều nơi ở phía Bắc vẫn còn mưa, từ ngày mai sẽ tạnh ráo dần.

Theo dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Dự báo thời tiết châu Âu (ECMWF), Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan Khí quyển - Đại dương Hoa Kỳ (NOAA), hôm nay 1-10, tại Hà Nội và khu vực miền Bắc có mây nhiều kèm theo những đợt mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn vào buổi chiều và tối.

Hà Nội đã giảm cường độ mưa nhưng nước sông Đáy lên nhanh, cầu dân sinh Đại Thành ở phía Tây đang bị ngập

JMA cảnh báo độ ẩm tại Hà Nội cao, tạo thành các cơn mưa cục bộ, trong khi NOAA dự báo Hà Nội nhiều mây và mưa gián đoạn. Từ ngày mai, Hà Nội nắng ráo trở lại.

Nước lũ sông Đáy đã dâng ngập mặt cầu Đại Thành nối xã Hưng Đạo và An Khánh, sáng 1-10

Ngược lại, tại TPHCM và khu vực Nam bộ, JMA và ECMWF dự báo xu thế nắng nhiều vào buổi sáng và đầu giờ chiều, nhiệt độ có thể đạt 33 đến 34 độ C. Từ giữa đến cuối buổi chiều, có thể xảy ra các cơn mưa rào ngắn và dông cục bộ. Mô hình của NOAA dự báo thời tiết tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với dữ liệu nắng buổi sáng, nhưng kèm cảnh báo mưa vào chiều tối.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 1-10, miền Bắc và Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 1-10, khu vực này vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to nhưng mức độ không cao như buổi sáng.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ chiều và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tin liên quan Miền Bắc và Bắc miền Trung chìm trong mưa lũ

PHÚC HẬU