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Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong

SGGPO

Ngày 13-7, Phòng CSHS (Công an TP Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu phố 8, phường Lộc Ninh, khiến 3 người tử vong.

Các nạn nhân gồm bà T.T.Th. (60 tuổi), chị L.T.T.T (36 tuổi, con gái bà Th., cùng ngụ phường Lộc Ninh) và L.Q.C. (46 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, L.Q.C. có quan hệ tình cảm với chị L.T.T.T.

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Bên ngoài hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐTT

Chiều 12-7, C. điều khiển xe máy đến nhà chị T. ở khu phố 8 chơi, sau đó cùng gia đình chị ăn nhậu. Sau cuộc nhậu, C. ở lại ngủ qua đêm. Đến khoảng 1 giờ ngày 13-7, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị T. nên chạy sang kiểm tra. Phát hiện có người đến, C. chạy ra ngoài rồi mang theo đoạn dây điện đã chuẩn bị sẵn quay vào một phòng ngủ và đóng cửa lại.

Kiểm tra hiện trường, người dân và người thân phát hiện chị T. tử vong tại khu vực cửa chính của ngôi nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Bà Th. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng C. được phát hiện tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường, có sợi dây điện nối từ ổ cắm đến cơ thể nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND TP Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 14 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

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KIM NGÂN

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Đồng Nai án mạng giết người vụ án giết người ở Đồng Nai

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