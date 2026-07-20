Xã Long Hải dẫn đầu TPHCM về số người khám sức khỏe trong tuần

Sau gần một tuần triển khai đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm" thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026, xã Long Hải vươn lên dẫn đầu TPHCM về số người dân được khám mới và lập hồ sơ sức khỏe điện tử trong tuần.

Người dân xã Long Hải tham gia khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: THÀNH HUY

Theo UBND xã Long Hải, tính đến 7 giờ ngày 20-7, địa phương đã khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 7.539 người trong tuần (từ ngày 13 đến 20-7), cao nhất trong số 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM.

Lũy kế từ ngày 1 đến 20-7, xã Long Hải đã khám sức khỏe cho 16.161 người, đứng thứ hai toàn thành phố, sau xã Bà Điểm.

Người dân xã Long Hải tham gia khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: THÀNH HUY

Theo UBND xã Long Hải, kết quả trên có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự hỗ trợ của các bệnh viện trong bố trí nhân lực; cùng nỗ lực của Trạm Y tế xã trong việc rà soát đối tượng, tuyên truyền, vận động và tổ chức khám linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia.

Địa phương tiếp tục vận động người dân chưa tham gia khám sức khỏe chủ động sắp xếp thời gian đến các điểm khám trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

THÀNH HUY