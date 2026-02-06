Thắm tình quân dân đón xuân tại đặc khu Phú Quý

Trong khuôn khổ chương trình “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân, đón Xuân Bính Ngọ năm 2026”, từ ngày 5 đến 6-2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Phú Quý.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở đặc khu Phú Quý

Đoàn công tác do Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết Đảng ủy, UBND đặc khu Phú Quý; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn và các gia đình chính sách.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Cao Xuân Quận đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà tết, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, chính quyền đặc khu Phú Quý, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; đồng thời thông tin khái quát về tình hình nhiệm vụ, những kết quả, thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong năm 2025, khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng xanh” và Chương trình văn nghệ “Tết hải đảo – Thắm tình quân dân”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm nghĩa tình quân dân đón Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao 15 suất quà tặng các gia đình có công với cách mạng, 15 suất quà tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Đoàn công tác giao lưu, gói bánh chưng cùng người dân ở đặc khu Phú Quý

Chương trình “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân, đón Xuân Bính Ngọ năm 2026” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp tổ chức nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; kịp thời động viên, hỗ trợ nhân dân các vùng biển, đảo xa xôi đón Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi.

Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.