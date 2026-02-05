Xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc, kịp thời xử trí hiệu quả mọi tình huống

Sáng 5-2, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc tết Sư đoàn 316, Quân khu 2.

Cùng đi với Chủ tịch nước Lương Cường có các đồng chí: Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm và chúc tết Sư đoàn 316, Quân khu 2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; sức mạnh tổng hợp và khả năng, trình độ chiến đấu được nâng lên.

Đặc biệt, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong huấn luyện, diễn tập; hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân công tác, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là khắc phục hậu quả cơn bão số 9, và 10 (năm 2025) tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai; được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Quang cảnh cuộc gặp mặt tại trụ sở Sư đoàn 316, Quân khu 2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ghi nhận chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, ngày 24-12-2025 vừa qua, Sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh bối cảnh mới liên quan nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Sư đoàn 316 phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Lương Cường lưu ý, Sư đoàn 316 chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đáp ứng điều kiện, hình thái tác chiến mới; nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Trung ương thăm, chúc tết các bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà, chúc tết các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc tết, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Phú Thọ. Ảnh: VIẾT CHUNG

TRẦN BÌNH