Hội chợ Mùa Xuân - bước chạy đà hứa hẹn bùng nổ thị trường tiêu dùng

Sáng 2-2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội chợ Mùa Xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - một bước chạy đà hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước; một xung lực mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh; một đòn bẩy chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Kế thừa và phát huy “6 điểm nhất” của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ Mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt.

Đó là hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình, nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết; nơi tổng hợp sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân

Hội chợ hướng về nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao, nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất”: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất; là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kiên quyết tuyên chiến với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương - nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông…

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Thủ tướng đặt ra “3 kỳ vọng lớn” đối với Hội chợ Mùa Xuân.

Một là, điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế. Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối với khách hàng và thị trường quốc tế.

Hai là, nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Hội chợ phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia và “chắp cánh” thương hiệu Việt bay cao, bay xa ra thế giới.

Chương trình biểu diễn khai mạc Hội chợ Mùa Xuân

Thứ ba, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng và tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số ngay từ đầu năm.

“Mùa xuân là mùa của sự sinh sôi, của niềm tin và những hy vọng tốt lành. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính là một “hạt giống ươm mầm thịnh vượng” mà chúng ta cùng nhau gieo xuống trong những ngày đầu của năm mới và thu hoạch lâu bền bằng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng kiến tạo thương hiệu hàng hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Diễn ra từ ngày 2 đến 13-2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 nằm trong chuỗi Hội chợ Quốc gia được tổ chức thường niên, với mục tiêu kết nối sản xuất - phân phối - thị trường và quảng bá rộng rãi sản phẩm, thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hội chợ với 3.000 gian hàng, thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan.

VĨNH XUÂN