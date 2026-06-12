Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM vừa có quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Ảnh THU HƯỜNG

Báo Tuổi trẻ trở thành Báo điện tử Tuổi trẻ. Ảnh HOÀNG HÙNG

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí, các quy định pháp luật có liên quan và quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

THU HƯỜNG