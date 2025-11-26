Khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa 24 người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hai từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến khi bị trục xuất về Việt Nam năm 2023. Cuối năm 2024, không thể xuất cảnh hợp pháp, Hai tìm cách quay lại Đài Loan bằng đường biển và phát hiện có nhiều người cùng nhu cầu.
Hai liên hệ với một người tên Sẻo Phang (35 tuổi, sống tại Đài Bắc, Đài Loan) – chủ cũ của Hai – để tìm đường vượt biên. Sau đó, Phang giới thiệu Hai kết nối với Li Chia Hao, chủ thuyền đánh cá tại Đài Loan, người có khả năng tổ chức đưa người vượt biển từ Việt Nam sang Đài Loan. Hao đưa ra giá 42 vạn Đài tệ/người, yêu cầu đặt cọc trước 8 vạn.
Sau đó, Nguyễn Văn Hai tiếp tục thỏa thuận với Nguyễn Văn Hạnh để thuê thuyền đưa người ra khơi từ lạch biển phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) với giá 10 triệu đồng.
Ngày 8-4-2025, nhóm của Hai và Hạnh tổ chức cho 24 người vượt biển trái phép sang Đài Loan. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, khi còn cách bờ Đài Loan khoảng 50km, cả nhóm bị Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện, bắt giữ.
Tính đến nay, 14 người đã bị trục xuất về Việt Nam, 10 người còn lại vẫn đang ở Đài Loan.
Mỗi người vượt biên trái phép phải nộp cho Nguyễn Văn Hai 13 vạn Đài tệ (khoảng 101 triệu đồng Việt Nam).