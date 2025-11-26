Khởi tố 2 đối tượng tổ chức đưa 24 người xuất cảnh trái phép sang Đài Loan

Ngày 26-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hai (SN 1987, trú xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985, trú phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hai từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan từ năm 2012 đến khi bị trục xuất về Việt Nam năm 2023. Cuối năm 2024, không thể xuất cảnh hợp pháp, Hai tìm cách quay lại Đài Loan bằng đường biển và phát hiện có nhiều người cùng nhu cầu.

Hai liên hệ với một người tên Sẻo Phang (35 tuổi, sống tại Đài Bắc, Đài Loan) – chủ cũ của Hai – để tìm đường vượt biên. Sau đó, Phang giới thiệu Hai kết nối với Li Chia Hao, chủ thuyền đánh cá tại Đài Loan, người có khả năng tổ chức đưa người vượt biển từ Việt Nam sang Đài Loan. Hao đưa ra giá 42 vạn Đài tệ/người, yêu cầu đặt cọc trước 8 vạn.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hai

Sau đó, Nguyễn Văn Hai tiếp tục thỏa thuận với Nguyễn Văn Hạnh để thuê thuyền đưa người ra khơi từ lạch biển phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) với giá 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hạnh

Ngày 8-4-2025, nhóm của Hai và Hạnh tổ chức cho 24 người vượt biển trái phép sang Đài Loan. Sau 7 ngày lênh đênh trên biển, khi còn cách bờ Đài Loan khoảng 50km, cả nhóm bị Cảnh sát biển Đài Loan phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can

Tính đến nay, 14 người đã bị trục xuất về Việt Nam, 10 người còn lại vẫn đang ở Đài Loan.

Mỗi người vượt biên trái phép phải nộp cho Nguyễn Văn Hai 13 vạn Đài tệ (khoảng 101 triệu đồng Việt Nam).

DƯƠNG QUANG