Nhà trường huy động hơn 700 suất ăn, 1.600 chai nước tiếp sức thí sinh ở vùng cao

Trường PTDT Nội Trú - THCS Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã huy động hàng trăm suất ăn, nước uống và bố trí chỗ lưu trú miễn phí nhằm hỗ trợ thí sinh vùng cao bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh ở xa được bố trí ăn, ở miễn phí tại ký túc xá Trường PTDT Nội Trú -THCS Quan Sơn

Chiều 10-6, thầy Lê Duy Dũng, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội Trú - THCS Quan Sơn (xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do điều kiện cơ sở lưu trú, đi lại tại khu vực miền núi, biên giới còn nhiều hạn chế, khó khăn, trong khi Trường PTDT Nội Trú - THCS Quan Sơn nằm sát điểm thi Trường THPT Quan Sơn.

Do đó, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh và phụ huynh trong thời gian chờ con em dự thi, nhà trường đã chủ động huy động các suất ăn, nước uống và bố trí chỗ lưu trú miễn phí ngay tại trường.

Thí sinh ở xa được bố trí ăn, ở miễn phí tại ký túc xá Trường PTDT Nội Trú -THCS Quan Sơn

Đến thời chiều 10-6, đã có 160 thí sinh cùng 160 phụ huynh thí sinh ở các xã Na Mèo, Sơn Điện, Mường Mìn, Sơn Thủy, Tam Thanh, Tam Lư… (cách xa điểm thi Trường THPT Quan Sơn từ 10-70km), đến đăng ký lưu trú, ăn, nghỉ miễn phí tại Trường PTDT Nội Trú - THCS Quan Sơn trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cá nhân thầy Lê Duy Dũng và nhà trường cũng đã trực tiếp kêu gọi, vận động bạn bè, người thân, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, chuẩn bị hơn 700 suất ăn miễn phí sẵn sàng phục vụ các thí sinh và phụ huynh thí sinh cùng khoảng 1.600 chai nước uống.

Đoàn viên thanh niên tổ chức dọn vệ sinh tại Trường PTDT Nội Trú -THCS Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa để đón thí sinh và phụ huynh đến lưu trú

Song song đó, nhà trường đã huy động cán bộ, nhân viên phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương tham gia hỗ trợ phục vụ ăn uống, sinh hoạt tập trung tại trường và dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp nơi tập kết phương tiện tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường...

Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh ở vùng cao tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

DƯƠNG QUANG