Phim lần theo các dấu vết tư liệu quý giá cùng sự đóng góp của nhiều nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu, chuyên gia uy tín: PGS.TS Hà Minh Hồng, TS Trần Du Lịch, TS Võ Trí Thành, PGS.TS Bùi Thanh Truyền và nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Thành phố Hồ Chí Minh - Nửa thế kỷ tên Người gồm 5 tập.

Tập đầu tiên Tiếng gọi từ lòng dân khám phá nguồn gốc sâu xa của tên gọi thành phố qua bản kiến nghị năm 1946 của 57 nhân sĩ, trí thức Nam bộ gửi Quốc hội và Chính phủ. Tập phim khẳng định tên gọi này là "tiếng gọi từ lòng dân", đã xuất hiện và tồn tại bền bỉ trong tâm thức người dân từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ.

Ê-kíp dày công gặp gỡ nhiều nhân chứng, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong quá trình thực hiện bộ phim. Ảnh: TFS

Sang đến tập 2 - Ngày thành phố mang tên Người tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2-7-1976 khi Quốc hội khóa VI chính thức đổi tên thành phố là TPHCM. Phim kết nối ngược dòng thời gian về năm 1911 tại Bến Nhà Rồng, lý giải mối liên kết đặc biệt giữa Bác Hồ và Sài Gòn, cũng như cách tên Người được gìn giữ trong thơ ca và cả trong bóng tối của những nhà tù tăm tối như Côn Đảo.

Với tên gọi Những giai điệu của niềm tin, tập 3 khắc họa hành trình 50 năm của thành phố được kể lại qua dòng chảy âm nhạc với loạt ca khúc nổi tiếng: Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người, Thành phố trẻ, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ...

Mỗi bài hát không chỉ phản ánh tâm tư của một thời kỳ mà còn lưu giữ khát vọng dựng xây, tình yêu và niềm tự hào về TPHCM. Qua dòng chảy âm nhạc, cho thấy sự hòa quyện giữa lịch sử, ký ức và sức sống của một đô thị luôn chuyển động, nơi tên gọi của thành phố đã trở thành cảm hứng nghệ thuật và tình cảm thiêng liêng trong lòng, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn dự báo tinh thần phát triển của thành phố.

Các nhà làm phim cũng lần theo nhiều tư liệu quý giá. Ảnh: TFS

Tập 4 - Thành phố mở đường nhìn TPHCM như một “thành phố mở đường” - nơi hàng triệu con người đã tìm đến để bắt đầu, thử nghiệm điều mới và khát vọng vươn xa.

Từ những chuyến tàu vượt đại dương đầu thế kỷ XX đến những chuyển động "xé rào" kinh tế thời hậu chiến, và hôm nay là tâm điểm của khởi nghiệp, công nghệ AI và kết nối quốc tế. Tập phim khẳng định tinh thần "không chấp nhận đứng yên" chính là bản sắc giúp thành phố xứng đáng mang tên Người.

Và có lẽ, chính tinh thần luôn hướng về phía trước ấy đã khiến thành phố này trở thành nơi phù hợp nhất để mang tên Hồ Chí Minh.

Phim khép lại ở tập 5: Tên gọi của ngày mai định danh TPHCM không chỉ nằm trong tâm thức con người Việt Nam mà đã hiện diện trong nhận thức của bạn bè quốc tế.

Không dừng lại ở tên gọi, thành phố tiếp tục vươn mình ra biển lớn, hiện thực khát vọng trở thành “siêu đô thị quốc tế” trong tương lai.

Phim phát sóng lúc 17 giờ 20 trên HTV9 từ ngày 28-6 đến 2-7.

HẢI DUY