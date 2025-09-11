Hướng đi mới cho phim tài liệu

Trước khi chính thức lên sóng truyền hình, bộ phim tài liệu Mùa thu khải hoàn (Hãng phim Truyền hình TPHCM - TFS sản xuất) được ê kíp tổ chức suất chiếu phục vụ khán giả tại rạp và phát hành trên nền tảng trực tuyến HTVm. Cách làm này được hy vọng gợi mở một hướng đi mới, hứa hẹn đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng.

Trước đây, phim tài liệu sau khi được sản xuất sẽ được phát sóng đầu tiên trên truyền hình, sau đó mới đến các nền tảng khác. Tuy nhiên, từ bộ phim Vượt sóng (dài 37 tập) TFS đã chủ động đề xuất và thực hiện cách thức phát hành mới. Theo đó, ê kíp chọn lọc một số tập phim nổi bật để chiếu tại rạp, kết hợp giao lưu đoàn phim, nhân chứng lịch sử. Đây được xem là bước thử nghiệm mới lạ, bởi từ lâu, phim tài liệu chủ yếu chỉ được trình chiếu trên truyền hình, tại các tuần phim, đợt phim kỷ niệm…

Điều đáng chú ý là cách làm mới của TFS không dừng lại ở việc thêm một kênh phát hành, mà mở ra cơ hội giao thoa trực tiếp giữa phim và khán giả. Theo ông Phạm Việt Phước, Giám đốc Hãng phim TFS, đã đến lúc các nhà làm phim phải chủ động tiếp cận và đi tìm khán giả. Điều này mang ý nghĩa quan trọng, bởi phương thức phát hành mới này cho phép ghi nhận phản hồi đa chiều từ phía người xem. Điều mà mô hình phát sóng truyền thống khó làm được.

Đặc biệt, trong xu thế công nghệ phát triển như hiện nay, không chỉ với một bộ phim, bất cứ nội dung nào đều phải đáp ứng tính khán giả rất cao. Từ lần chiếu thử nghiệm một số tập phim Vượt sóng tại rạp và nhận được nhiều phản hồi khen chê, ê kíp đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ việc lựa chọn đề tài, cách kể, nhịp phim…

Rõ ràng, việc kết hợp nhiều kênh phát hành từ rạp chiếu, nền tảng số cho tới truyền hình không chỉ giúp tăng khả năng tiếp cận, mà còn tạo sức lan tỏa xã hội rộng lớn hơn cho những tác phẩm vốn thường bị mặc định là “kén người xem”.

Tuy nhiên, như nhận xét của chính đạo diễn Phạm Việt Phước, đổi mới phương thức phát hành là cần thiết, nhưng muốn phim tài liệu thực sự hấp dẫn công chúng, điều cốt lõi vẫn nằm ở nội dung. Đề tài phải chạm vào mạch sống đương đại, gắn liền với những vấn đề xã hội đang được công chúng quan tâm. Khi đó, các lợi thế vốn có của dòng phim tài liệu cùng phương thức truyền tải, tiếp cận linh hoạt, sẽ giúp thể loại này càng phát huy tối đa sức ảnh hưởng của mình.

HẢI DUY