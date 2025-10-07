Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn và xã Bà Điểm, đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 22.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn lần thứ 4 (mở rộng)

Ngày 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn (TPHCM) tổ chức hội nghị lần thứ 4 (mở rộng).

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Hóc Môn trong thời gian qua. Trong đó, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn; các công trình chống ngập.

Xã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; tham mưu thực hiện phê duyệt lộ giới các tuyến hẻm đảm bảo tiến độ. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách được chú trọng, quan tâm thực hiện; kịp thời giải quyết các chế độ chính sách theo quy định.

Đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hóc Môn lần thứ I và thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn lần thứ 4

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm (TPHCM) tổ chức Hội nghị lần thứ 3. Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của xã trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu xã Bà Điểm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành.

Xã chủ động rà soát xây dựng quy hoạch phân khu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã. Cùng với đó, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra, xã cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm như quốc lộ 22; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự…

NGÔ BÌNH