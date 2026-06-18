Tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5640/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về hoàn thiện quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh.

Hành khách làm thủ tục xác thực khuôn mặt tại sân bay. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Văn bản nêu, xét đề nghị của Bộ Tài chính về vấn đề tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh và sớm trình Chính phủ.

Đồng thời, Bộ VH-TT-DL, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính để có giải pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, người dân phản ánh về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ. Theo Cục Thuế, qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn các trường hợp phản ánh bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

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LÂM NGUYÊN