Thắt chặt tình hữu nghị qua Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM Huỳnh Thanh Nhã cho biết, ký túc xá được Thành phố đầu tư cơ sở vật chất, giao Thành đoàn TPHCM quản lý, nhằm hỗ trợ ăn ở, sinh hoạt và tạo môi trường giao lưu, kết nối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.
Thời gian đầu, ký túc xá tiếp nhận 31 sinh viên Lào theo học tại TPHCM, sau đó mở rộng cho sinh viên Campuchia. Hiện nơi đây có 845 sinh viên Lào và 67 sinh viên Campuchia đang học tập theo chương trình học bổng của các trường đại học. Năm học 2025-2026, dự kiến sẽ đón thêm hơn 200 sinh viên Lào, nâng tổng số sinh viên Lào và Campuchia tại TPHCM lên hơn 1.000 em.
Sự phát triển của ký túc xá thể hiện hiệu quả hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Lào, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học thành phố đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho nước bạn.
Dịp này, Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM cũng trao giải cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cho 8 sinh viên Lào xuất sắc.