Thắt chặt tình hữu nghị qua Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM

Tối 29-9, Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM tổ chức kỷ niệm 21 năm thành lập (29-9-2004 - 29-9-2025), với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, cơ quan ngoại giao Lào, Campuchia và đông đảo sinh viên.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay (thứ 5 từ phải qua) và đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM trao thưởng cho các sinh viên đoạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM Huỳnh Thanh Nhã cho biết, ký túc xá được Thành phố đầu tư cơ sở vật chất, giao Thành đoàn TPHCM quản lý, nhằm hỗ trợ ăn ở, sinh hoạt và tạo môi trường giao lưu, kết nối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Thời gian đầu, ký túc xá tiếp nhận 31 sinh viên Lào theo học tại TPHCM, sau đó mở rộng cho sinh viên Campuchia. Hiện nơi đây có 845 sinh viên Lào và 67 sinh viên Campuchia đang học tập theo chương trình học bổng của các trường đại học. Năm học 2025-2026, dự kiến sẽ đón thêm hơn 200 sinh viên Lào, nâng tổng số sinh viên Lào và Campuchia tại TPHCM lên hơn 1.000 em.

Sự phát triển của ký túc xá thể hiện hiệu quả hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Lào, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học thành phố đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho nước bạn.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM trao giải cuộc thi tìm hiểu 21 năm Ký túc xá Lào tại TPHCM

Dịp này, Ký túc xá Sinh viên Lào tại TPHCM cũng trao giải cuộc thi tìm hiểu ý nghĩa 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cho 8 sinh viên Lào xuất sắc.

Đại diện Ban Giám đốc Ký túc xá Lào tại TPHCM trao thư cám ơn đến Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TPHCM

HOÀI NAM