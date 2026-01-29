Bản hòa ca mùa xuân kết nối Hà Nội với Trường Sa, Lũng Cú, Tây Nguyên, Cà Mau và Nam Sudan

Sáng 29-1, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về chương trình “Đường xuân đất Việt 2026 – Hội tụ”, với nhiều điểm cầu gắn với nơi hiện diện của người lính.

Gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình “Đường xuân đất Việt 2026 - Hội tụ”

Điểm cầu trung tâm đặt tại Cung Điền kinh Hà Nội, dự kiến có khoảng 6.500 đại biểu và khán giả tham dự, kết nối với các điểm cầu: đặc khu Trường Sa (đảo Song Tử Tây), Lô Lô Chải – Lũng Cú (Tuyên Quang), Quân đoàn 34 và Kon Tum (Tây Nguyên), Đất Mũi (Cà Mau) và Bentiu (Nam Sudan) – nơi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội Phạm Văn Tú, chương trình kết nối từ biên giới đến hải đảo, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị và từ Việt Nam vươn ra thế giới. Thông qua hình thức thể hiện hiện đại, giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hình ảnh một Việt Nam thống nhất, vững vàng, chủ động hội nhập; một Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, trách nhiệm vì hòa bình và phát triển bền vững.

Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang), một trong những điểm cầu kết nối mùa xuân

Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 6 chương trình truyền hình lớn của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam dịp tết được hội tụ trong một tổng thể thống nhất, gồm: Đường xuân đất Việt, Sắc xuân biên giới, Xuân Trường Sa, Sắc màu Tết Việt, 12 Con giáp và Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tạo nên bức tranh mùa xuân giàu chiều sâu, lan tỏa các giá trị văn hóa, chính trị và nhân văn.

Chương trình được ghi hình ngày 7-2 và phát sóng lúc 9 giờ ngày 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số, thời lượng 150 phút.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật hùng tráng, chương trình ứng dụng đồng bộ công nghệ trình diễn, truyền hình hiện đại; kết hợp biểu diễn trực tiếp, phóng sự, dẫn chuyện chính luận và tương tác thời gian thực giữa các điểm cầu, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời khắc đầu xuân.

