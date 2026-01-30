Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 5-2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm ngày 26-1

Chuyến thăm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Lào là quốc gia đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV.

Trước đó, nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đến thăm ngay sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII.

BÍCH QUYÊN