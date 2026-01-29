Ngày 29-1, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi của phóng viên xung quanh việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc ngày 28-1, tài khoản X của Hội đồng Hòa bình Gaza và tài khoản Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đăng thông điệp “hoan nghênh Việt Nam đã trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình”, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, là một trong các quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đem lại hòa bình bền vững cho Dải Gaza, vì lợi ích của nhân dân Palestine, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ kế hoạch hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17-11-2025 và đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình để triển khai kế hoạch Hòa bình này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Hòa bình trong triển khai kế hoạch hòa bình, qua đó chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai Nhà nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Trước đó, ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Tin liên quan Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

BÍCH QUYÊN