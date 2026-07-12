Thay “áo mới” cho những dòng kênh

TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc chỉnh trang đô thị với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 di dời hơn 40.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đô thị, góp phần hiện thực hóa định hướng của Trung ương và Bộ Chính trị về xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Từ những kênh rạch từng ô nhiễm nghiêm trọng, đến nay các dự án cải tạo trên rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi, sông Vàm Thuật... đang được đẩy nhanh tiến độ, nối tiếp hành trình “hồi sinh” của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Trong tương lai, những tuyến kênh, rạch này sẽ trở thành không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan, phục vụ du lịch đường thủy, thể thao và các hoạt động cộng đồng. Không khí thi công khẩn trương trên các công trường những ngày này phản ánh quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của người dân trong hành trình khôi phục sức sống cho hệ thống kênh rạch, hướng tới một TPHCM xanh, sạch, hiện đại...