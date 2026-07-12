TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc chỉnh trang đô thị với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 di dời hơn 40.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đô thị, góp phần hiện thực hóa định hướng của Trung ương và Bộ Chính trị về xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Từ những kênh rạch từng ô nhiễm nghiêm trọng, đến nay các dự án cải tạo trên rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi, sông Vàm Thuật... đang được đẩy nhanh tiến độ, nối tiếp hành trình “hồi sinh” của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Trong tương lai, những tuyến kênh, rạch này sẽ trở thành không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan, phục vụ du lịch đường thủy, thể thao và các hoạt động cộng đồng. Không khí thi công khẩn trương trên các công trường những ngày này phản ánh quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của người dân trong hành trình khôi phục sức sống cho hệ thống kênh rạch, hướng tới một TPHCM xanh, sạch, hiện đại...

Bờ kè sông Vàm Thuật trên địa bàn phường An Phú Đông và phường Bình Lợi Trung, TPHCM thuộc dự án Cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng đang dần về đích

Đóng cọc, làm bờ kè Kênh Đôi dọc đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng (thuộc Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng

Cầu Hiệp Ân trên nhánh đường Nguyễn Duy đang được hoàn thiện, kết nối phường Chánh Hưng và phường Phú Định (thuộc Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi)

Hàn liên kết cọc tại Dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường An Nhơn

Dự án Cải tạo rạch Xuyên Tâm, tổng mức đầu tư khoảng 17.229 tỷ đồng, được người dân kỳ vọng góp phần cải tạo môi trường sống và thay đổi diện mạo của TPHCM

Sau cải tạo, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn trở thành không gian văn hóa, thể thao và du lịch của TPHCM

Tin liên quan Thay “áo mới” cho những dòng kênh

THANH HIỀN - HOÀNG HÙNG