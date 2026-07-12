Cẩn trọng với lật lá bài để tìm lời trấn an

Vừa khép lại kỳ thi vào lớp 10, không ít bạn học sinh tìm đến tarot, thần số học, chiêm tinh như một cách tìm lời trấn an. Với người trẻ đang đứng trước nhiều lựa chọn, những “công cụ” này có thể là hình thức giải trí, nhưng cũng dễ thành điểm tựa lệch nếu thay thế cho sự tự nhận thức và quyết định của chính mình.

Từ các hội nhóm trên mạng xã hội đến những quán cà phê mang phong cách huyền bí, dịch vụ trải bài tarot ngày càng nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ. Ở một số hội chợ, bên cạnh các gian hàng thời trang, mỹ phẩm là những góc trải bài tarot luôn có người xếp hàng chờ đến lượt. Với nhiều bạn, cảm giác lật một lá bài rồi nghe reader luận giải về chuyện học hành, tình cảm, tương lai mang lại sự hồi hộp và phần nào giúp giảm căng thẳng.

N.M.Anh (16 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM) kể: “Trước ngày biết điểm thi lớp 10, em với nhóm bạn thân rủ nhau đi trải bài tarot xem thử có đậu nguyện vọng 1 không. Biết là không có cơ sở khoa học nhưng lúc đó tâm lý rối bời, cứ muốn tìm một ai đó nói cho mình nghe điều gì đó để yên tâm hơn”.

Không riêng M.Anh, nhiều học sinh cuối cấp cũng tìm đến các ứng dụng thần số học, nhập ngày tháng năm sinh để tính “con số chủ đạo”, từ đó suy ra bản thân hợp ngành nghề gì, nên chọn khối thi gì.

Nhiều bạn trẻ tìm đến các buổi trải bài tarot để được "tư vấn” những quyết định trong cuộc sống (Ảnh: THIÊN BÌNH)

Trong guồng quay học hành, thi cử và áp lực lựa chọn quan trọng của cuộc sống, nhu cầu được trấn an là điều dễ hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, khi niềm tin bị đẩy đi quá xa, ranh giới giữa giải trí và lệ thuộc trở nên mong manh. Một lá bài, một con số, một lời luận giải chung chung có thể khiến người trẻ ngại đối diện với chính mình, thậm chí phó thác quyết định quan trọng cho yếu tố mơ hồ.

Không chỉ học sinh, nhiều sinh viên cũng tìm đến các nền tảng “giải mã tương lai” khi rơi vào khủng hoảng định hướng. Trước câu hỏi có nên đổi ngành, tạm dừng việc học, chọn công việc nào, không ít bạn chọn cách nhanh nhất là... nhập họ tên, ngày sinh lên các ứng dụng tử vi, chiêm tinh, thần số học để nhận về một bản luận giải có sẵn.

H.Nga (22 tuổi, sinh viên năm 3 một trường đại học tại TPHCM, ngụ phường Gò Vấp) chia sẻ: “Có giai đoạn em bị stress nặng vì áp lực đồ án và định hướng nghề nghiệp, cứ đêm khuya mất ngủ là lại mở app (ứng dụng) xem tử vi, thần số học rất tiện, cứ nhập thông tin là có ngay câu trả lời”.

Sự tiện lợi ấy khiến các nền tảng tâm linh trực tuyến trở thành “chuyên gia tâm lý” bất đắc dĩ của không ít bạn trẻ. Những lời luận giải thường được diễn đạt chung chung để ai cũng thấy mình trong đó, khiến người sử dụng càng tin rằng đó là câu trả lời dành riêng cho mình. Khi một quyết định quan trọng của cuộc đời được đặt vào tay một thuật toán hay một lá bài, thay vì được cân nhắc từ sự thấu hiểu bản thân và tư vấn chuyên môn, hệ quả về lâu dài rất khó lường.

Tarot, thần số học hay chiêm tinh không hẳn là điều xấu nếu được nhìn nhận đúng mực như một hình thức giải trí hoặc gợi mở để tự hỏi bản thân. Nhưng tương lai của người trẻ không thể đặt vào một lá bài. Khi đứng trước sự lựa chọn quan trọng, điều cần nhất vẫn là bình tĩnh nhìn lại năng lực bản thân, lắng nghe người có kinh nghiệm, tìm đến chuyên gia khi cần và tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

* TS NGUYỄN THỊ THANH TÚ, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM: Tìm điểm tựa từ kết nối thật Khi lo âu hoặc mất phương hướng, người trẻ cần nhìn lại nhu cầu, cảm xúc thật của bản thân, thay vì vội tìm câu trả lời từ bên ngoài. Những lời “giải mã” có thể tạo cảm giác an tâm tạm thời, nhưng không thay thế được quá trình tự nhận thức và hành động. Việc tham gia hoạt động cộng đồng, duy trì kết nối với gia đình, bạn bè hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý (khi cần) sẽ giúp người trẻ thêm tự tin, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và từng bước vượt qua khủng hoảng.

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THIÊN BÌNH