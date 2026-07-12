Những mô hình xanh chở nặng ân tình

Nhiều mô hình gắn thông điệp bảo vệ môi trường đang được cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM triển khai với sự khéo léo, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Không chỉ góp phần tạo mảng xanh cho thành phố, mỗi mô hình còn là nhịp cầu trao truyền yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn.

Mùa hè này, trẻ em và người dân khu phố 25 (phường Thới An) có thêm không gian vui chơi do Chi hội Phụ nữ thực hiện. Không chỉ ghi dấu ấn với vườn hoa làm từ 100% vật liệu tái chế, nơi đây còn được thiết kế thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trang bị góc đọc sách với hàng trăm cuốn sách, phục vụ nhu cầu vui chơi, học tập của cộng đồng.

Khu vui chơi này được tạo thành từ nỗ lực của chị Nguyễn Thị Thúy Vân (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 25) cùng các hội viên. Chị Vân cho biết, từ một bãi rác trũng đọng nước hơn 1.100m2, người dân đã đồng lòng góp kinh phí san lấp, xây dựng hạ tầng. Sau đó, Chi hội Phụ nữ khu phố 25 đảm nhận khâu thiết kế, kiến tạo nên không gian xanh như hiện nay. Hôm chúng tôi đến, các chị đang tổ chức workshop tái chế rác thải sáng tạo cho thiếu nhi.

Phụ nữ khu phố 25, phường Thới An chăm sóc khu vườn xanh, tạo không gian vui chơi cho trẻ em (ẢNH: MẪN NHI)

Ở khu vực phía Tây thành phố, Vườn cộng đồng xanh An Lạc do chị Trần Thị Hoài Biên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 44 cùng hội viên phụ nữ trong khu phố xây dựng, trở thành mô hình hay về lan tỏa lối sống xanh. Tận dụng khuôn viên văn phòng khu phố trên đường An Dương Vương, các chị đã ươm trồng cây - từ rau gia vị đến các loại hoa, biến nơi đây thành địa điểm tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường sôi nổi.

Khu vườn này còn là nơi gắn kết cộng đồng qua những hoạt động ý nghĩa như: đổi rác tái chế lấy cây giống, dụng cụ làm vườn hay tặng cây “0 đồng”. Nhờ đó, hàng ngàn mầm xanh đã được trao đến các gia đình, gieo thói quen sống xanh lan tỏa khắp thành phố.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hội LHPN phường An Phú Đông đã ra mắt mô hình Tổ ấm xanh với thông điệp: “Mỗi vỏ lon được bỏ đúng nơi là một viên gạch xây niềm vui cho gia đình khó khăn”. Điểm nhấn của mô hình là 6 ngôi nhà ve chai được thiết kế sinh động bằng khung thép và lưới sắt, đặt tại trụ sở các khu phố 9, 20, 30 và 36. Tiền thân của Tổ ấm xanh là mô hình Ngôi nhà ve chai, được Hội LHPN phường An Phú Đông triển khai thí điểm vào tháng 8-2025.

Từ nguồn quỹ an sinh thu về qua việc bán phế liệu và sự đồng hành của các mạnh thường quân, mô hình đã tiếp sức cho nhiều phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 74 triệu đồng. Theo kế hoạch, trong tháng 8 tới, nguồn quỹ thu được sẽ đóng góp vào học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, nâng bước các em học sinh đến trường trước thềm năm học mới 2026-2027.

Tại phường Sài Gòn, Hội LHPN phường đồng hành, hỗ trợ tập thể cán bộ, đoàn viên, hội viên khu phố 4 thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu - gây quỹ từ thiện trao yêu thương. Bà Nguyễn Thị Bích Lương (Phó trưởng khu phố 4, phường Sài Gòn), chia sẻ, người dân đã chung tay thực hiện nhiều việc làm thiết thực như: phủ kín camera an ninh, trồng hoa từ lốp xe cũ, dọn vệ sinh và bóc gỡ quảng cáo sai quy định.

“Cứ 3 ngày một lần, các chị em lại mở cửa phân loại phế liệu. Sau thời gian phối hợp quản lý, sắp tới khu phố sẽ giao toàn quyền vận hành mô hình ý nghĩa này cho Hội LHPN”, bà Bích Lương thông tin.

Bà Phạm Thị Hồng Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Hội LHPN phường, kỳ vọng “Ngôi nhà xanh” ở khu phố 4 sẽ từng ngày lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng và trở thành hình mẫu để nhân rộng ra nhiều khu phố khác.

MẪN NHI