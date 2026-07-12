Cảnh sát biển kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển

Sáng 12-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa kịp thời hỗ trợ tàu cá chở 9 thuyền viên, gặp sự cố khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Clip Tàu KN 462 hỗ trợ tàu cá gặp sự cố trên biển

Cụ thể, chiều 11-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu KN 462 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kịp thời tiếp cận, hỗ trợ tàu cá BĐ-98387-TS cùng 9 thuyền viên gặp sự cố hỏng máy chính, khi đang khai thác hải sản tại khu vực cách đảo An Bang, đặc khu Trường Sa khoảng 33 hải lý.

Tàu KN 462 tổ chức lai kéo tàu bị sự cố về đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa để khắc phục sửa chữa

Lúc 15 giờ 50, tàu KN 462 tiếp cận tàu cá bị nạn, tổ chức thăm hỏi, kiểm tra tình trạng sức khỏe của các thuyền viên. Qua kiểm tra, toàn bộ 9 ngư dân đều có sức khỏe ổn định, bảo đảm an toàn.

Ngay sau đó, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của tàu KN 462 đã hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy tàu cá. Tuy nhiên, do máy chính bị hư hỏng nặng, việc sửa chữa tại chỗ không đạt kết quả.



Tổ chức lai kéo tàu bị sự cố về đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa

Vì vậy, trong đêm tàu KN 462 đã lai kéo tàu cá BĐ-98387-TS về âu tàu đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa để sửa chữa, đến 6 giờ ngày 12-7, tàu cá bị nạn đã được đưa về đến âu tàu an toàn.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tàu cá BĐ-98387-TS do ông Mai Xuân Tiến (sinh năm 1980, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên. Tàu xuất bến ngày 1-7-2026 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quy Nhơn) để khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.

MẠNH THẮNG