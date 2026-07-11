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Rà soát, đảm bảo an toàn hoạt động chở khách từ bờ ra đảo

SGGPO

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, các sở xây dựng tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc làm 15 người tử vong.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác định, làm rõ nguyên nhân, xử lý hậu quả vụ tai nạn.

Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo và chú trọng các tuyến đi Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà, Vịnh Hạ Long.

Các đơn vị kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Công điện Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam Cục Đăng kiểm Việt Nam An toàn giao thông đường thủy nội địa Hàng hải

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