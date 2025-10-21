Thêm cơ hội cho doanh nghiệp khẳng định thương hiệu

Theo quy chế mới, quy mô xét chọn được mở rộng lên 300 doanh nghiệp (DN), tăng gấp ba lần so với trước đây. Đối tượng tham gia không chỉ DN trong nước mà còn mở rộng ra DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hợp pháp trên địa bàn TPHCM. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn hội nhập và cam kết phát triển bền vững của TPHCM - thành phố đang hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu Net Zero 2050.

Bộ tiêu chí xét chọn được hoàn thiện rõ nét hơn, chia thành hai nhóm: DN sản xuất và DN thương mại - dịch vụ - bất động sản. Ngoài yêu cầu tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, DN cần thể hiện nỗ lực chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế nguyên liệu và thực hiện trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn ESG. Đặc biệt, thời hạn công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” được kéo dài lên 3 năm, thay vì 1 năm như trước, giúp DN chủ động hơn trong việc duy trì và phát triển mô hình xanh.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, nhận định: “Danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cam kết của DN với cộng đồng. Việc mở rộng quy mô và nâng tầm tiêu chí lần này sẽ khuyến khích nhiều DN cùng tham gia vào hành trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế hài hòa giữa hiệu quả và trách nhiệm xã hội.”

Các DN được trao danh hiệu sẽ được vinh danh trang trọng, được phép sử dụng biểu trưng “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” trên sản phẩm, bao bì và được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng xanh do UBND TPHCM, HUBA và Báo SGGP phối hợp tổ chức. Danh sách DN được công nhận sẽ được công bố trên Báo SGGP, trang thông tin của HUBA và các kênh truyền thông đối tác, góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu xanh đến cộng đồng.

Theo ông Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh” do Báo SGGP khởi xướng từ năm 2006, ban đầu là sáng kiến truyền thông nhằm cổ vũ DN hành động vì môi trường. Đến năm 2023, chương trình được làm mới với sự đồng hành của HUBA và sự chủ trì của UBND TPHCM, mang sứ mệnh lớn hơn: đồng hành cùng DN xây dựng môi trường sống bền vững cho cộng đồng. Xuất phát từ thực tế ô nhiễm môi trường và sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chương trình khuyến khích các DN chủ động “xanh hóa” quy trình sản xuất, giảm phát thải carbon, tối ưu tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn và gắn trách nhiệm xã hội trong từng sản phẩm.

Theo ông Phạm Văn Trường, danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” ngày nay không chỉ là sự tôn vinh mà còn là lời cam kết rằng phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ sức khỏe con người và hành tinh xanh. “Những DN tuân thủ nghiêm quy định môi trường sẽ không còn bị lép vế trước các đơn vị chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Danh hiệu này khẳng định giá trị chân chính và hướng thị trường theo con đường bền vững hơn”, ông Phạm Văn Trường nhấn mạnh.

Từ một sáng kiến mang tính cổ vũ, danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” nay đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm DN tham gia mỗi kỳ. Không chỉ là sự ghi nhận, đó còn là hành trình kiến tạo tương lai bền vững - nơi mỗi “DN xanh” là một hạt nhân góp phần xây dựng TPHCM năng động, hiện đại và đáng sống.

ÁI VÂN