Đến giữa tháng 10, thu cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán

Ngày 19-10, Kho bạc Nhà nước (KBNN - Bộ Tài chính) thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) tính đến giữa tháng 10-2025.

Về thu NSNN, tính đến hết ngày 16-10, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng; thu từ dầu thô hơn 39.000 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 249.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, KBNN đã mở rộng thực hiện thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại (NHTM), đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong giao dịch với NSNN. Tính đến hết tháng 9-2025, toàn hệ thống KBNN đã thiết lập gần 2.600 tài khoản tại các NHTM, trong đó có hơn 1.700 tài khoản chuyên thu và hơn 800 tài khoản thanh toán.

Về chi NSNN, tính đến ngày 15-10, tổng chi thường xuyên qua hệ thống KBNN là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, đạt gần 78% dự toán năm (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 420.000 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch năm Chính phủ giao).

Tuy nhiên, theo KBNN, mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Do đó, từ nay đến cuối năm, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

