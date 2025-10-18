Chính quyền và doanh nhân chia sẻ về thủ tục hành chính, cơ hội đầu tư

“Doanh nhân với chính quyền địa phương 2 cấp” là chủ đề của tọa đàm do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tại phường Vũng Tàu (TPHCM) tối 18-10.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; lãnh đạo các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, xã Long Sơn và đông đảo doanh nhân là thành viên của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu

﻿Ảnh: QUANG VŨ

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung chia sẻ những nội dung và giải đáp một số thắc mắc như: Sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, thì chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của chính quyền cấp phường, xã như thế nào; các bộ phận chuyên môn có giải quyết kịp thời hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) và người dân; thủ tục về xây dựng, đất đai khi triển khai dự án tại xã, phường có được số hóa hoặc thực hiện trực tuyến…

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, nhiều DN quan tâm việc khi gặp khó khăn có thể gọi số điện thoại đường dây nóng hoặc đầu mối nào để được hỗ trợ; tại xã, phường có quỹ đất sạch, hoặc dự án nào để mời gọi DN đầu tư; quy trình và thời gian trung bình để giải quyết hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tại phường, xã; chính quyền mong muốn DN hỗ trợ gì để cùng xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, bền vững tại địa phương…

Lãnh đạo xã, phường và doanh nhân tham gia Tọa đàm "Doanh nhân với chính quyền địa phương 2 cấp". Ảnh: QUANG VŨ

Tọa đàm là dịp để chính quyền địa phương chia sẻ với cộng đồng DN về chức năng, nhiệm vụ và những quy định mới của chính quyền cấp xã, phường sau sáp nhập, để DN hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.

Đồng thời, DN có cơ hội trao đổi trực tiếp với chính quyền những đề xuất, kiến nghị với mục tiêu đồng hành xây dựng môi trường hành chính công minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút nguồn lực xã hội trong quá trình phát triển kinh tế địa phương...

Ban tổ chức tặng hoa các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: QUANG VŨ

* Tối cùng ngày, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức gala “Tết Doanh nhân 2025: Kết nối - vươn xa”, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại đây, ông Lê Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phụ trách khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định: "Mục tiêu của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM sau hợp nhất là tăng cường sức mạnh và vị thế của hội; tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động; mở rộng cơ hội giao thương và kết nối kinh doanh cho hội viên; thích ứng xu hướng hội nhập và số hóa, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ”.

QUANG VŨ