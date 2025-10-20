Chủ động bình ổn giá, chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân

Theo ghi nhận cuối tuần qua, giá nhiều mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả, trứng tại các chợ truyền thống ở TPHCM tăng đáng kể, khiến chi tiêu của người dân thêm áp lực. Các siêu thị và ngành công thương thành phố đang cố gắng giữ giá, đẩy mạnh chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm.

Cắt giảm chi tiêu

Với thu nhập ở mức trung bình, vợ chồng anh Trần Quốc Văn (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết đã phải cắt giảm đáng kể chi tiêu ăn uống bên ngoài, tăng nấu ăn tại nhà để tiết kiệm.

Khách chọn mua trái cây, rau quả tại siêu thị ở phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Tuy nhiên, nhìn vào hóa đơn chi tiêu những ngày gần đây, anh vẫn cảm thấy áp lực. “Mỗi món tăng giá 5%-15% thì tổng chi phí cả tháng đội lên rõ nhiều. Quán bún, quán cơm gần nhà trọ chúng tôi đều tăng thêm 5.000 đồng/phần. Một số nơi tuy giữ giá nhưng lại giảm phần ăn, nên thực chất vẫn là tăng giá”, anh Trần Quốc Văn chia sẻ. Chị Tô Lưu Ly (ngụ phường Bình Dương) cũng phàn nàn: “Tô bún bò 40.000 đồng nhưng chất lượng kém hẳn, thịt mỏng dính, rau ít hơn trước”. Tương tự gia đình anh Văn, chị Ly, nhiều hộ đông người hiện có xu hướng thắt chặt chi tiêu, cắt giảm các khoản mua sắm không thiết yếu.

Ghi nhận tại chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu), chị Vũ Ngọc Dung, tiểu thương bán rau củ, cho biết chỉ trong 3 tuần, rau muống tăng từ 15.000 lên 18.000 đồng/bó, cà chua Đà Lạt tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng/kg; các loại rau gia vị như hành lá, thì là, rau mùi… tăng lên 70.000-80.000 đồng/kg; trứng gà ta từ 3.000 lên 3.400 đồng/quả. Theo các tiểu thương, mưa bão kéo dài khiến nguồn cung rau từ Đà Lạt và các vùng trồng khác giảm mạnh, trong khi chi phí vận chuyển, xăng dầu, vật tư nông nghiệp đều tăng. Một số vùng rau tại Tân Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, Châu Đức… bị ngập úng, hư hại nặng do mưa lớn kéo dài.

Anh Lê Văn Quốc, chuyên kinh doanh rau quả tại phường Hạnh Thông (TPHCM), nhận định, giá nhiều mặt hàng tại chợ đầu mối đã thiết lập mặt bằng mới do nhu cầu tăng và ảnh hưởng thời tiết (mưa, bão...). Qua từng năm, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng các loại đều có xu hướng tăng lên đáng kể. Vợ chồng anh cũng phải cân nhắc, tính toán kỹ mới cân đối được chi tiêu trong gia đình.

Bán hàng bình ổn tới vùng xa

Đại diện Saigon Co.op, AEON Việt Nam, MM Mega Market… cho biết, dù một số nhà cung cấp đề nghị tăng giá nhóm hàng thiết yếu, các siêu thị vẫn chủ động thương thảo, chia sẻ chi phí để không đẩy gánh nặng lên người tiêu dùng. Các hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm giá 5%-50% tùy mặt hàng, mở rộng chương trình khuyến mãi và bình ổn kéo dài đến cuối năm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, chia sẻ, lượng hàng bình ổn dồi dào, phong phú về chủng loại, nguồn cung. Thành phố sẽ triển khai thêm nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi lớn và phát động “Tháng Tick xanh trách nhiệm” nhằm giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Trước tình hình này, Sở Công thương TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra. Điển hình là tổ chức Chương trình kết nối cung - cầu năm 2025, phát huy vai trò trung tâm giao thương, tạo đầu mối tiêu thụ hàng Việt và mở rộng chuỗi phân phối bền vững. Song song đó, Chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season” được triển khai rộng khắp, kết hợp bán hàng lưu động và bình ổn giá hướng tới công nhân, người lao động thu nhập thấp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Ngành du lịch cũng phối hợp với ngành công thương triển khai chương trình kích cầu gắn với lễ hội, sự kiện văn hóa, qua đó quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của TPHCM. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tăng cường tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm và mở rộng kết nối giao thương. Đặc biệt, UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo được giao chủ động tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp Sở Công thương tổ chức bán hàng lưu động, bình ổn thị trường tại khu dân cư, đưa hàng bình ổn đến tay người tiêu dùng, góp phần kiềm chế lạm phát.

THI HỒNG - PHƯƠNG AN - QUANG VŨ