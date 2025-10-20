VN-Index giảm kỷ lục, gần 95 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 20-10 đối diện với lực bán lớn kéo VN-Index rơi thẳng đứng với mức giảm gần 95 điểm. Trước đó vào đầu tháng 4-2025, VN-Index cũng đã từng giảm khoảng 88 điểm xuống còn 1.229,84 điểm sau khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Sắc xanh mắt mèo (màu xanh giảm sàn) lan ra khắp thị trường với 108 mã giảm sàn trên sàn HOSE và 34 mã giảm sàn trên sàn HNX.

Về cơ cấu các nhóm ngành, 3 nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất là ngân hàng với mức giảm 5,87%, tiếp đến là nhóm bất động sản giảm 5,68% và dịch vụ tài chính (chứng khoán, công ty tài chính, bảo hiểm) giảm 6,49%.

Thị trường chỉ còn một số cổ phiếu ở nhóm công nghệ, viễn thông, hóa chất còn giữ được sắc xanh hiếm hoi đó là VGI tăng 4,75%, CTR tăng 3,88%, VTP tăng 4,5%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 94,76 điểm (5,47%) còn 1.636,43 điểm với 235 mã giảm, 34 mã tăng và 19 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 13,09 điểm (4,74%) còn 263,02 điểm với 142 mã giảm, chỉ còn 28 mã tăng và 38 mã đứng giá.

Áp lực bán tháo trên diện rộng kéo thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 53.300 tỷ đồng, tăng 10.200 tỷ đồng so phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 58.000 tỷ đồng, tăng 13.300 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 1.963 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là MSN với hơn 655 tỷ đồng, CTG gần 264 tỷ đồng và STB gần 218 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN