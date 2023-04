Thi công sân bay Long Thành: Bao giờ dân hết khổ vì bụi?

Đổ bệnh, xáo trộn vì bụi

Có mặt tại công trường xây dựng sân bay Long Thành vào ngày 31-3, PV Báo SGGP ghi nhận có khoảng 1.800 máy ủi, máy xúc, xe tải tập trung vận chuyển đất, san nền, đắp đất để tạo mặt bằng sân bay. Việc thi công cả ngày đêm trên diện tích rộng 2.500ha đã gây nên tình trạng bụi đỏ mù mịt. Mỗi khi có gió lớn, bụi đỏ phát tán ra khu vực xung quanh; có thời điểm, bụi lan ra cả huyện Nhơn Trạch và TP Biên Hòa.

Cách công trường xây dựng sân bay Long Thành hơn 1km, căn nhà của gia đình ông Trần Văn Lộc (ở ấp 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) vừa mới xây xong, sơn màu xanh nhưng đã chuyển thành đỏ, do bị phủ bởi lớp bụi. “Không chỉ tường nhà bên ngoài, ngay cả giường tủ, đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng bị bụi phủ lên màu đỏ. Mỗi ngày, gia đình tôi phải kéo ống nước tưới lên tường nhà và lau dọn đồ dùng 3-4 lần nhưng không hết bụi. Tình trạng này tồn tại nhiều tháng qua, bà con trong xã nhiều lần phản ánh đến chính quyền và ngành chức năng nhưng không có kết quả”, ông Lộc ngán ngẩm.

Bà Phạm Thị Hà bán thực phẩm tươi sống ở ấp 9 (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) cho biết, dù che chắn tủ hàng bằng nhiều lớp ni lông, nhưng khi có gió lớn, bụi vẫn lọt vào trong. “Để tránh bụi bám, hai tuần qua, tôi dời quầy thực phẩm vào sâu trong nhà, kết quả là mua bán ế ẩm hơn, khách không đến mua nhiều như trước. Bụi đỏ đã làm thu nhập của gia đình tôi bị giảm, cuộc sống, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, xáo trộn”, bà Hà than thở. Chị Nguyễn Minh Thúy (ở ấp 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) có con 5 tuổi học Trường Mầm non Bình Sơn lo lắng: “Từ cổng đến sân và cả phòng học, khu vui chơi đều bị nhuộm đỏ vì bụi. Do hít nhiều bụi, con gái tôi bị ho kéo cả tuần qua vẫn chưa hết. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc phải cho cháu nghỉ học, tìm đến nơi khác ở”.

Đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành thừa nhận, dù đã quán triệt các nhà thầu thực hiện đúng cam kết về môi trường nhưng do khối lượng san lấp mặt bằng sân bay rất lớn nên khó ngăn chặn bụi phát tán. “Các đơn vị thi công công trình liên tục bơm tưới nước nhưng không thể bao phủ được toàn bộ diện tích, tưới chỗ này chỗ khác lại bụi. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của người dân và chính quyền địa phương”, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành nói.

Chỉ phun nước, khó dẹp bụi bẩn

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, khẳng định lượng bụi đất ở công trường sân bay Long Thành vô cùng lớn, phát tán ra khu vực xung quanh rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của người dân và các hoạt động xã hội khác. Hiện UBND huyện Long Thành đã đề nghị Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này, không thể tình trạng này kéo dài hơn.

Lãnh đạo Sở TN-MT Đồng Nai cho rằng, với một đại công trường lớn như dự án Sân bay Long Thành thì không thể đảm bảo môi trường đạt 100%, nhưng chủ đầu tư cần yêu cầu các nhà thầu giảm thiểu tác động môi trường. Việc thi công dự án còn dài, do đó chủ đầu tư cần tính toán lộ trình hợp lý, biện pháp cụ thể. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành cần đối thoại với người dân để lắng nghe ý kiến, qua đó thấu hiểu và có giải pháp hợp lý, căn cơ hơn.

Theo Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, Bộ TN-MT đang kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành. Sở TN-MT đề nghị huyện Long Thành rà soát, cung cấp số hộ bị ảnh hưởng bởi bụi đỏ từ công trường thi công sân bay Long Thành, cung cấp cho đoàn kiểm tra của Bộ TN-MT. Để qua đó, Bộ TN-MT có đánh giá chính xác về những tác động, hậu quả để lại và có giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng này.