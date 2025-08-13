Khánh Hòa chấp thuận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 2.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa giao chủ đầu tư không qua đấu thầu dự án nhà ở xã hội OXH02 có tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, cung cấp 1.540 căn hộ tại phường Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao chủ đầu tư không qua đấu thầu dự án nhà ở xã hội OXH02. Ảnh minh họa: HIẾU GIANG

Trong tháng 8-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định về việc giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với trường hợp dự án khu nhà ở xã hội OXH02 tại phường Nha Trang.

Trước đó vào tháng 6-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội OXH02.

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ theo Nghị quyết 201/2025/NQ-QH15 của Quốc hội; Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Theo Nghị định số 192/2025/NĐ-CP: đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không sử dụng vốn đầu tư công, việc giao chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư có thể được thực hiện đồng thời và không cần qua đấu thầu.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Minh Ngọc (đại diện liên danh với Công ty CP Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Delta V) thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội OXH02 trên khu đất có diện tích rộng hơn 13.027m2 (tại ô quy hoạch OXH02 và lân cận, số 10 đường Trường Sơn, phường Nha Trang).

Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 2.201 tỷ đồng; quy mô đầu tư 1.540 căn hộ (gồm 1.215 căn hộ nhà ở xã hội và 325 căn hộ thương mại) phục vụ nhu cầu khoảng 4.000 người. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ nay đến cuối quý II/2027 sẽ hoàn thiện, bàn giao đưa công trình đi vào sử dụng.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030, trong đó năm 2025 hoàn thành tối thiểu 2.846 căn. Theo thống kê đến hết tháng 7-2025, trên địa bàn tỉnh mới có khoảng 302 căn nhà ở xã hội hoàn thành.

HIẾU GIANG