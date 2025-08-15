Hà Nội lắp hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Hà Nội đã lắp đặt và đưa vào sử dụng hơn 1.000 nhà vệ sinh công cộng miễn phí, bố trí tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ.

Ngày 15-8, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt quanh Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố diễu binh, diễu hành, hàng trăm nhà vệ sinh lưu động màu xanh dã chiến đã được lắp đặt đồng bộ, kèm biển nhận diện “Nhà vệ sinh miễn phí”.

Hình ảnh các nhà vệ sinh công cộng mới được lắp đặt

Hà Nội lắp đặt và huy động hơn 1.000 nhà vệ sinh. Trong đó khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình có 230 nhà vệ sinh, tuyến di chuyển từ khán đài ra 90 nhà vệ sinh, dọc tuyến diễu binh 75 nhà vệ sinh, và các điểm bắn pháo hoa.

Khu vực nhà vệ sinh luôn có nhân viên túc trực

Toàn bộ hệ thống được đưa vào hoạt động từ ngày 15-8 đến hết ngày 2-9, với nhân viên túc trực 24/24 giờ, đảm bảo cấp nước, hút chất thải và khử mùi. Cùng với đó, Hà Nội còn huy động nhà vệ sinh của các cơ quan, trường học, bệnh viện, hộ kinh doanh, các quán cafe cho khách sử dụng miễn phí.

Đây là những nhà vệ sinh lưu động, đảm bảo các điều kiện lắp đặt đơn giản và dễ di chuyển

Bên cạnh đó, khoảng 800 thùng rác lắp túi nilon trắng được lắp đặt tại các vị trí trên tuyến đường diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành.

Dự kiến, có hơn 6.000 thanh niên tình nguyện phối hợp thực hiện nhặt rác và tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi.

TIẾN CƯỜNG