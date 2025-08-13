TPHCM đề xuất 3 vị trí xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về chủ trương nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng Trung tâm Hành chính TPHCM.

Khu đất dự kiến sẽ xây Trung tâm hành chính TPHCM. Ảnh: TH

Theo UBND TPHCM, sau sáp nhập, thành phố trở thành đô thị đặc biệt với 168 đơn vị hành chính cấp xã, dân số hơn 13 triệu người. Hiện các cơ quan hành chính nhà nước được bố trí phân tán, thiếu đồng bộ, không đáp ứng công năng, gây khó khăn trong phối hợp và điều hành. Do đó, cần xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung, quy mô tương xứng với yêu cầu phát triển hiện tại và tương lai, bố trí không gian làm việc cho khoảng 7.000 cán bộ, công chức.

Thành phố đề xuất 3 vị trí để lựa chọn:

1. Khu trụ sở UBND TP Thủ Đức trước đây và có mở rộng thêm lô đất Thể dục - thể thao kế cận phường Thạnh Mỹ Lợi khoảng 7,73ha;

2. Khu đất xi măng Hà Tiên mở rộng tại khu Trường Thọ, phường Thủ Đức khoảng 11,6ha;

3. Cụm các lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, giáp đường Tố Hữu phường An Khánh khoảng 7ha.

UBND TPHCM đánh giá mỗi vị trí có ưu, nhược điểm riêng. Cụ thể:

Khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức trước đây và cụm 9 lô đất tại Thủ Thiêm đều có sẵn mặt bằng, hạ tầng kết nối tương đối hoàn chỉnh, có thể triển khai xây dựng ngay. Tuy nhiên, tại khu đất trụ sở UBND TP Thủ Đức, cần rà soát, bố trí lại cơ quan, đơn vị sử dụng phù hợp với quy mô công trình, do số lượng công chức hiện tại chưa đủ đáp ứng.

Vị trí khu vực Xi măng Hà Tiên (khu Trường Thọ, Phường Thủ Đức) thuận lợi kết nối Metro số 1 và đường Võ Nguyên Giáp, phù hợp mô hình trung tâm hành chính thông minh – tích hợp dịch vụ – cây xanh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai có thể chậm do khối lượng chuẩn bị đầu tư lớn; hiện trạng là đất công nghiệp, cần xử lý ô nhiễm, di dời giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch sang đất công cộng hành chính.

Vị trí hồ trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm có ưu thế nằm ở khu vực trung tâm của toàn TPHCM, song còn một số hạn chế do chưa phù hợp với các đồ án quy hoạch đô thị hiện hành.

UBND TPHCM đề xuất Đảng ủy UBND Thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương lựa chọn một trong các vị trí nêu trên để xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung. Sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM thông qua, UBND Thành phố sẽ giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để UBND TPHCM chỉ đạo triển khai các thủ tục theo đúng quy định, sớm xây dựng và đưa Trung tâm Hành chính vào hoạt động, phục vụ thuận lợi người dân và doanh nghiệp.

THANH HIỀN