Phường Phú Thuận khánh thành nhiều công trình nâng cấp, mở rộng hẻm

Các hẻm được nâng cấp, mở rộng thông thoáng, công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên.

Ngày 12-8, Đảng ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong công tác trật tự lòng đường, vỉa hè; khởi công, khánh thành một số công trình nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Phú Thuận cắt băng khánh thành hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Cụ thể, phường Phú Thuận tổ chức khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 1225 và 803/58 Huỳnh Tấn Phát. Đại diện UBND phường Phú Thuận thông tin, sau thời gian thi công, hẻm đã được nâng cấp, mở rộng thông thoáng, thuận lợi hơn cho người dân đi lại. Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, vệ sinh môi trường được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Người dân tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng hẻm 1549 Huỳnh Tấn Phát cho đơn vị thi công

Dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát với chiều dài gần 163m, rộng 4m, 34 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích đất thu hồi gần 180m2; tổng mức đầu tư, nâng cấp hẻm hơn 9,5 tỷ đồng. Còn dự án nâng cấp, mở rộng hẻm 803/58 Huỳnh Tấn Phát có chiều dài 100m, chiều rộng 4m, tổng mức đầu tư gần 4,5 tỷ đồng.

Phường cũng tiến hành bàn giao mặt bằng hẻm 1549 Huỳnh Tấn Phát cho đơn vị thi công. Hẻm có chiều dài 147m, chiều rộng 4m, tổng mức đầu tư gần 11,3 tỷ đồng. Hiện các hộ bị ảnh hưởng đã thực hiện xong việc di dời vật kiến trúc để đơn vị thi công thực hiện dự án.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Phú Thuận cùng gần 200 người là đại diện các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phường đã ra quân dọn dẹp, tổng vệ sinh khu vực đường Đào Trí (đoạn từ cầu Bà Bướm đến giao lộ Gò Ô Môi). Lãnh đạo phường Phú Thuận và đại diện các ban, ngành cùng người dân tổng vệ sinh khu vực đường Đào Trí Lực lượng chức năng của phường cũng ra quân tuần tra, kiểm tra, chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên toàn địa bàn như khu vực đường vào chợ Phú Thuận, đường Phú Thuận, đường Đào Trí…

THU HƯỜNG