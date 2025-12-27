Chiều 27-12, tại Nhà hát VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức vòng chung kết cuộc thi " Bông Lúa Vàng 2025 - Tỏa sáng tài năng cải lương".

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang) đoạt giải Quán quân cuộc thi "Bông Lúa Vàng 2025 – Tỏa sáng tài năng cải lương". Ảnh: THÚY BÌNH

Năm nay, cuộc thi lần đầu tiên tổ chức sơ tuyển tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) và tại TPHCM, có hơn 500 thí sinh tham gia.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang) thi diễn vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn cải lương "Độc thoại đêm". Ảnh: THÚY BÌNH

Trải qua nhiều vòng thi, 6 thí sinh nổi trội nhất về ca, diễn đã giành được tấm vé để đi tiếp vào vòng thi Chung kết xếp hạng.

Giữ vai trò Ban Giám khảo ở vòng Chung kết xếp hạng là các nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Phượng Loan, NSND Thanh Nam, Thạc sĩ - NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Lê Tứ và NS Thanh Hằng.

Thí sinh Lâm Chí Ngoán (Cà Mau) vai Cao Văn Lầu trong phần thi diễn trích đoạn "Dạ cổ hoài lang". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong buổi thi chung kết xếp hạng và trao giải, 6 thí sinh: Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang), Trần Văn Vàng (Cà Mau), Nguyễn Thị Tuyết (Đồng Tháp), Lâm Chí Ngoán (Cà Mau), Lê Anh Nam (Đồng Nai) và Huỳnh Kim Tho (An Giang), đã lần lượt thi diễn các trích đoạn cải lương: Độc thoại đêm (soạn giả: Lê Duy Hạnh), Tìm lại cuộc đời (soạn giả: Huy Lam, Hoàng Khâm, Điêu Huyền), Khí tiết Bùi Thị Xuân (soạn giả: Hồ Nhựt Quang), Dạ cổ hoài lang (soạn giả: Lâm Dũng), Hòn vọng phu (tác giả: Lưu Quang Vũ, chuyển thể: Mộc Linh), Biến loạn vương triều (soạn giả: Ngô Quốc Khánh).

Ban Giám khảo cuộc thi Bông Lúa Vàng 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Kết quả: thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán đoạt giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2025 với vai diễn Lý Chiêu Hoàng trong phần thi trích đoạn cải lương Độc thoại đêm; thí sinh Huỳnh Kim Tho đoạt giải Á quân với vai diễn Nguyễn Thị Anh trong trích đoạn Biến loạn vương triều; thí sinh Lâm Chí Ngoán đoạt giải 3 với vai Cao Văn Lầu trong phần thi diễn trích đoạn Dạ cổ hoài lang.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh còn lại.

Riêng thí sinh Trần Văn Vàng nhận đến 3 giải thưởng: giải Khuyến khích, giải Phong cách ấn tượng và giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Ba thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi "Bông Lúa Vàng 2025 – Tỏa sáng tài năng cải lương": Huỳnh Kim Tho, Nguyễn Thị Hồng Toán và Lâm Chí Ngoán (từ trái qua phải). Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH