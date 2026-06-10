Thí sinh trên rừng, dưới biển sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 10-6, 76 thí sinh đến từ Trường THCS và THPT Đắk Lua (xã Đắk Lua, TP Đồng Nai) đã đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Đoàn Kết (phường Tân Phú), cách trường khoảng 60km.

Thí sinh đến từ Trường THCS và THPT Đắk Lua (xã Đắk Lua, TP Đồng Nai) đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: CTV

Do nằm trong vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên, các em phải di chuyển qua những cung đường rừng, đi vòng qua địa phận Lâm Đồng rồi mới trở lại Đồng Nai để đến điểm thi. Để bảo đảm điều kiện dự thi cho thí sinh, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh thuê 2 xe khách đưa đón tập trung từ ngày làm thủ tục dự thi. Đồng thời, bố trí lực lượng giáo viên và phụ huynh đồng hành, hỗ trợ các em trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Học sinh Trường THCS và THPT Đắk Lua vượt hàng chục cây số đường rừng đến điểm thi

Các thí sinh cũng được sắp xếp ăn ở miễn phí tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS liên huyện Tân Phú - Định Quán. Trong số này, nhiều em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại khu vực xa trung tâm.

Hành trình vượt hàng chục cây số đường rừng để đến điểm thi của các thí sinh Đắk Lua tiếp tục cho thấy nỗ lực vượt khó của học sinh vùng sâu, vùng xa và sự chung tay của nhà trường, địa phương nhằm bảo đảm không thí sinh nào bị bỏ lại phía sau trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trong một diễn biến khác, tại Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), đến chiều 10-6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên đảo đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng)

Trường THPT Ngô Quyền là điểm thi duy nhất của Đặc khu Phú Quý năm nay với 13 phòng thi, phục vụ 275 thí sinh THPT và 25 thí sinh tự do. Ông Võ Như Nghĩa, Trưởng điểm thi Trường THPT Ngô Quyền cho biết, 48 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đã có mặt tại đảo, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp tham gia công tác coi thi.

Đặc biệt, lần đầu tiên Đặc khu Phú Quý bố trí điểm in sao đề thi ngay tại chỗ, giúp chủ động trong công tác bảo mật, rút ngắn thời gian vận chuyển đề từ đất liền ra đảo, đồng thời giảm thiểu rủi ro do thời tiết bất lợi trên biển.

PHÚ NGÂN - TIẾN THẮNG