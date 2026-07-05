37 năm Nhà giàn DK1: Vững thành đồng nơi đầu sóng ngọn gió

Tròn 37 năm thành lập (5-7-1989 - 5-7-2026), Nhà giàn DK1 khẳng định vai trò cột mốc sống, thành đồng bảo vệ vững chắc chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ bền bỉ bám biển, vượt muôn vàn gian khó, viết tiếp truyền thống “còn người, còn nhà giàn”.

Nhà giàn DK1 sừng sững trước sóng gió khắc nghiệt của biển cả. Ở nơi đó, các chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng, canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngày 5-7, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 kỷ niệm 37 năm thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là dấu mốc khẳng định hành trình gần bốn thập niên xây dựng, chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thế hệ nhà giàn đầu tiên năm 1989

Được thành lập ngày 5-7-1989, Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) làm nhiệm vụ trên khu vực thềm lục địa phía Nam rộng khoảng 80.000km² - vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển.

Những nhà giàn được xây dựng trên các bãi cạn trở thành những "pháo đài thép" giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền từ sớm, từ xa.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu

Trải qua ba thế hệ xây dựng, hệ thống Nhà giàn DK1 ngày càng được đầu tư, gia cố kiên cố, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn DK1 đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005 và 2025.

>> Một số hình ảnh đời thường của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1:

Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên Nhà giàn DK1/8

Sẵn sàng chiến đấu trên Nhà giàn DK 1/9

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Bảo vệ vững chắc các nhà giàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là mệnh lệnh, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của mỗi thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1

Sinh hoạt Chi bộ trên Nhà giàn DK 1/16

Quân y Nhà giàn DK1/11 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển

Tăng gia sản xuất trên Nhà giàn DK 1/15

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/21 đọc sách sau những giờ trực, thực hiện nhiệm vụ

MẠNH THẮNG