Chính trị

Quốc phòng – an ninh

37 năm Nhà giàn DK1: Vững thành đồng nơi đầu sóng ngọn gió

SGGPO

Tròn 37 năm thành lập (5-7-1989 - 5-7-2026), Nhà giàn DK1 khẳng định vai trò cột mốc sống, thành đồng bảo vệ vững chắc chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ bền bỉ bám biển, vượt muôn vàn gian khó, viết tiếp truyền thống “còn người, còn nhà giàn”.

dk1 - 5 - Các Nhà giàn DK1 ừng sững trước sóng gió khắc nghiệt của biển cả, ở nơi đó, các chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc..jpg
Nhà giàn DK1 sừng sững trước sóng gió khắc nghiệt của biển cả. Ở nơi đó, các chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng, canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngày 5-7, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 kỷ niệm 37 năm thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là dấu mốc khẳng định hành trình gần bốn thập niên xây dựng, chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thế hệ nhà giàn đầu tiên năm 1989.jpg
Thế hệ nhà giàn đầu tiên năm 1989

Được thành lập ngày 5-7-1989, Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) làm nhiệm vụ trên khu vực thềm lục địa phía Nam rộng khoảng 80.000km² - vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển.

Những nhà giàn được xây dựng trên các bãi cạn trở thành những "pháo đài thép" giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền từ sớm, từ xa.

dk1 - 4 - Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao..jpg
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu

Trải qua ba thế hệ xây dựng, hệ thống Nhà giàn DK1 ngày càng được đầu tư, gia cố kiên cố, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn DK1 đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005 và 2025.

>> Một số hình ảnh đời thường của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1:

1. Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên Nhà giàn DK1.8.jpg
Quán triệt, phổ biến công tác huấn luyện trên Nhà giàn DK1/8
Sẵn sàng chiến đấu trên Nhà giàn DK 1.9.jpg
Sẵn sàng chiến đấu trên Nhà giàn DK 1/9
4. Tăng cường trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, đảm bảo xử trí mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp diễn ra Đại hội Đảng.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống
dk1-3 - Bảo vệ vững chắc các Nhà giàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là mệnh lệnh, trách nhiệm và niềm vinh dự tự hào của mỗi thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1..jpg
Bảo vệ vững chắc các nhà giàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là mệnh lệnh, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của mỗi thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1
Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1.jpg
Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1
2. Chi bộ Nhà giàn DK1.16 đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ chào mừng Đại hội XIV của Đảng.jpg
Sinh hoạt Chi bộ trên Nhà giàn DK 1/16
3. Quân Y Nhà giàn DK1.11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn.jpg
Quân y Nhà giàn DK1/11 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển
11. Công tác trên nhà giàn DK1 là khoảng thời gian hết sức ý nghĩa đối với Thượng sĩ Nguyễn Tiến Trung, chiến sĩ Nhà giàn DK1.15 và đồng đội.jpg
Tăng gia sản xuất trên Nhà giàn DK 1/15
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1.21 đọc sách sau những giờ trực, thực hiện nhiệm vụ.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1/21 đọc sách sau những giờ trực, thực hiện nhiệm vụ
Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Từ khóa

nhà giàn dk1 Tiểu đoàn DK1 VÙng 2 Hải quân đầu sóng ngọn gió thành đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn