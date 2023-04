Thời tiết miền Nam sẽ đỡ nóng, miền Bắc đón không khí lạnh

Sáng 28-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Theo các chuyên gia khí tượng, đêm khuya nay 28-4, một số nơi ở Đông Bắc bộ sẽ có mưa. Nhưng không khí lạnh thực sự tới từ sáng mai 29-4. Lần này, một số nơi ở miền Bắc sẽ có mưa nặng hạt hơn các lần trước, có nơi sẽ mưa 80mm sau nhiều tháng liền khô khát.

Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy nhiên lượng mưa ở miền Trung chỉ rải rác, mức cao chỉ đạt khoảng 50mm.

“Ngày và đêm 29-4, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc bộ phổ biến 19-22oC, vùng núi có nơi dưới 19oC”, cơ quan khí tượng cho biết.

Hôm qua, 27-4, hàng loạt nơi ở Nam bộ đã có nắng nóng vượt 37oC như Đồng Phú 37,7oC; Tà Lài 37,2oC; Biên Hòa 37,2oC. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40-60%. Hôm nay 28-4, miền Nam tiếp tục nắng nóng nhưng từ ngày mai 29-4, nắng nóng giảm dần.