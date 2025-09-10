Kinh tế

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+

Chiều 10-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam thông tin, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng vừa được Tạp chí Global Finance xếp hạng A+.

Theo đó, trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất là A+ (gồm A+, A hoặc A-). Đáng chú ý, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+.

814f4e53_ffda98d1_Nguyen Thi Hong - Pho thong doc NHNN.png
Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994 đến nay, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng Trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm của Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các quốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang A+ đến F, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như: kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... Trong đó, A thể hiện mức độ xuất sắc, mức F biểu thị sự thất bại toàn diện.

Ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance cho biết: “Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành”.

LƯU THỦY

