Thống nhất đề xuất xây 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống, sông Đà

Bộ NN-MT vừa thống nhất chủ trương để Hà Nội nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng 3 đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà, theo quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt.

Theo Bộ NN-MT, các công trình này góp phần cải thiện nguồn nước, phục hồi các dòng sông ở Hà Nội như Tô Lịch, Nhuệ, Đáy và Ngũ Huyện Khê.

Sông Hồng ở Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Quy hoạch thủy lợi của Bộ NN-MT xác định nghiên cứu xây dựng đập Xuân Quan trên sông Hồng và đập Long Tửu trên sông Đuống để điều tiết dòng chảy, dâng mực nước trong mùa cạn.

Các công trình này sẽ bảo đảm cấp nước cho hệ thống Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống, sông Nhuệ, sông Đáy; đồng thời phục vụ phát triển giao thông đường thủy, du lịch và cải thiện cảnh quan, môi trường.

Quy hoạch cũng xác định nghiên cứu xây dựng đập trên sông Đà hoặc sông Hồng nhằm điều tiết dòng chảy mùa cạn, bảo đảm cấp nước qua cống Lương Phú cho sông Tích, sông Đáy; phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phát điện và giao thông thủy.

Sông Đáy ở Hà Nội đang ô nhiễm nặng, cần được phục hồi sớm. Ảnh: PHÚC HẬU

Bộ NN-MT đề nghị nghiên cứu đầu tư phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quá trình triển khai, các công trình không được ảnh hưởng khả năng thoát lũ, không làm gia tăng rủi ro thiên tai, gây sạt lở bờ sông, bồi lấp dòng chảy hoặc tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái.

Đối với đập trên sông Đà, tuyệt đối không làm ảnh hưởng mực nước hạ lưu của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình theo thiết kế trong mọi chế độ vận hành. Dự án cần đánh giá đầy đủ tác động đến giao thông đường thủy, luồng di cư của cá, vận chuyển bùn cát và bảo đảm đồng bộ với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

PHÚC HẬU