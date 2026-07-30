Mất giấy tờ phục viên, cựu chiến binh làm hồ sơ hưởng chế độ thế nào?

Cựu chiến binh tại TPHCM bị thất lạc giấy tờ phục viên, xuất ngũ cần liên hệ cơ quan quân sự địa phương để được hướng dẫn tra cứu, xác minh hồ sơ lưu trữ, làm căn cứ giải quyết chế độ, chính sách.

Ngày 30-7, Hội Cựu chiến binh TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo hội với hội viên quý 3-2026. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TPHCM với hội viên quý 3-2026. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại hội nghị, nhiều hội viên nêu thắc mắc liên quan việc thất lạc giấy tờ như quyết định phục viên, xuất ngũ.

Trả lời, Ban Công tác Cựu chiến binh TPHCM cho biết, các trường hợp này cần liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM hoặc Phòng Quân lực, Quân khu 7 để được hướng dẫn tra cứu, xác minh hồ sơ theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Liên quan quyền lợi bảo hiểm y tế, theo Ban Công tác Cựu chiến binh TPHCM, nhiều nhóm cựu chiến binh được ngân sách nhà nước đóng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong đó, có cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; cựu chiến binh tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, công nhân viên quốc phòng tham gia chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; cựu chiến binh thuộc hộ nghèo và các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa thể hiện mức hưởng 100%, hội viên có thể liên hệ Hội Cựu chiến binh hoặc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, để được xác nhận, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quyền lợi.

Cựu chiến binh tham dự hội nghị đối thoại. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại hội nghị, Ban Công tác Cựu chiến binh TPHCM đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, quán triệt chính sách đối với cựu chiến binh.

Trong đó, công tác lập, xét duyệt, thẩm định hồ sơ trợ cấp thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ và đúng đối tượng. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, góp phần ổn định đời sống hội viên và củng cố niềm tin của nhân dân.

NGUYỄN TÂN