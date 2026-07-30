1 tháng miễn phí, xe buýt TPHCM phục vụ gần 8,5 triệu lượt hành khách

Sau 30 ngày thực hiện miễn phí, hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố đã phục vụ gần 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương hơn 2,18 triệu lượt khách.

Hành khách đi xe buýt tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sáng 30-7, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sau 1 tháng triển khai chương trình hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên 134 tuyến xe buýt.

Chương trình miễn phí xe buýt được triển khai từ ngày 1-7 với mục tiêu góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, từng bước giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Sau 1 tháng thực hiện, hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố đã phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng hơn 2,18 triệu lượt khách.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, không chỉ sản lượng hành khách tăng cao, nhiều chỉ tiêu về chất lượng vận hành cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ đạt 97% số chuyến; tỷ lệ hành khách xác thực bằng hệ thống vé điện tử đạt 69%; ứng dụng MultiGO ghi nhận hơn 105.000 lượt sử dụng trong tháng đầu triển khai.

Đáng chú ý, trước thời điểm thực hiện chương trình, tỷ lệ hành khách sử dụng các hình thức xác thực điện tử khi đi xe buýt chỉ khoảng 9%. Sau 1 tháng, tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 60%, cho thấy người dân đang từng bước làm quen với các phương thức thanh toán và xác thực hiện đại. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thành phố triển khai mục tiêu xác thực điện tử đối với 100% hành khách từ tháng 10-2026.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ trên từng tuyến xe buýt, điều chỉnh biểu đồ chạy xe, tăng chuyến vào các khung giờ cao điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật cùng các nhóm hành khách gặp khó khăn trong quá trình xác thực thông tin.

Từ đầu tháng 8-2026, thành phố dự kiến triển khai cấp thẻ điện tử và thẻ vật lý cho các nhóm hành khách được miễn phí 100% như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi; sau đó mở rộng đối với học sinh. Các loại thẻ này sẽ được sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt và Metro số 1.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tiếp tục nâng cao chất lượng, nghiên cứu triển khai làn đường ưu tiên, tối ưu hóa biểu đồ chạy xe, đồng thời rà soát, sắp xếp lại mạng lưới tuyến theo hướng kết nối hiệu quả với metro, xe buýt đường sông, xe đạp công cộng, xe công nghệ và các phương thức vận tải khác. Dự kiến công tác rà soát hoàn thành trong tháng 10-2026, làm cơ sở tiếp tục mở rộng và hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng của thành phố trong năm 2027.

QUỐC HÙNG