Di dời bia tưởng niệm, hút nước hồ để mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 30-7, Bộ Tư lệnh TPHCM đang di dời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đồng thời hút một phần nước hồ để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, trong hai ngày 29 và 30-7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật với hơn 30m³ đất tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A) và khoảng 20m³ đất tại rãnh mộ Khu B nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng di dời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để mở rộng phạm vi tìm kiếm

Cụ thể, Bộ Tư lệnh TPHCM chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm; song song đó, phối hợp Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM tiến hành ngăn một phần hồ cạnh rãnh mộ thứ nhất và tiến hành hút nước.

Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ nhất (khu A) ra phía hồ

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 29-7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể, trong đó 2 vị trí thuộc Khu A và 2 vị trí thuộc Khu B.

Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ thứ hai (khu B)

Bộ Tư lệnh TPHCM đã lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B nhằm che chắn, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đưa hài cốt các liệt sĩ lên mặt đất với sự trang nghiêm, trân trọng.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI