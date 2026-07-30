TP Cần Thơ thống nhất giao tỉnh Vĩnh Long thực hiện Dự án đường cao tốc CT.33

Ngày 30-7, tại Kỳ họp thứ tư (chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện dự án cao tốc ven biển CT.33; thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80).

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ tư

Giao UBND tỉnh Vĩnh Long thực hiện Dự án đường cao tốc CT.33

Theo đó, HĐND TP Cần Thơ thống nhất giao UBND tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TPHCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT.33) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đồng thời giao UBND TP Cần Thơ tổ chức thực hiện nghị quyết này; phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tổng hợp ý kiến của các địa phương, báo cáo Bộ Xây dựng và triển khai các bước tiếp theo.

Phương án tuyến dự kiến của tuyến cao tốc CT.33

Cao tốc CT.33 có chiều dài khoảng 150km, với tổng vốn đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc có điểm đầu tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (TPHCM) và điểm cuối giao với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (TP Cần Thơ). Tuyến cao tốc ven biển này giúp kết nối TPHCM với ĐBSCL, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Đầu tư tuyến nối đường Vành đai phía Tây hơn 10.600 tỷ đồng

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80), UBND TP Cần Thơ quản lý dự án.

Tuyến nối Vành đai phía Tây TP Cần Thơ có tổng chiều dài 16,7km, tổng mức đầu tư 10.638 tỷ đồng (nguồn ngân sách địa phương và Trung ương). Trong đó, dự án có chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.322 tỷ đồng và chi phí triển khai xây dựng là 7.316 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2031 và không quá 6 năm kể từ khi được bố trí vốn.

Phương án tuyến đường nối Vành đai phía Tây TP Cần Thơ

Tuyến nối Vành đai phía Tây TP Cần Thơ đi qua 4 xã/phường (Thới Long, Trung Hưng, Trung Nhứt và Vĩnh Trinh), quy mô mặt đường xe chạy từ 22m đến 30m. Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 91 (tại Km31+00, phường Thới Long) và điểm cuối giao với quốc lộ 80 (Km61+100, xã Vĩnh Trinh).

TUẤN QUANG