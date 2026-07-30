TPHCM tập trung giải pháp đảm bảo thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng

Ngày 30-7, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nghe báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

TPHCM tập trung các giải pháp đảm bảo thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Báo cáo kết quả thu ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa khoảng 745.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô khoảng 65.000 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu khoảng 200.000 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, TPHCM thu được khoảng 477.163 tỷ đồng (đạt 47,2%, tăng 125,6% so với cùng kỳ năm 2025). Để đạt mục tiêu 1 triệu tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung thu khoảng 532.837 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo kết quả thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị đã nêu một số giải pháp trọng tâm, cam kết quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được TPHCM giao cho từng đơn vị.

Về giải pháp trọng tâm, theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, trong 6 tháng cuối năm, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, sớm đưa các dự án này vào đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM tiếp tục rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kê khai, nộp thuế điện tử. Từ đó, quản lý tốt nguồn thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dịch vụ trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện.

Đồng thời, rà soát nguồn thu tại các dự án thuê, thuê mua nhà ở xã hội, dự án tái định cư trên địa bàn thành phố; nguồn thu từ cho thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các nguồn thu khác.

Thành phố cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, giá, phí, lệ phí; chống thất thu, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế và triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ thuế.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tập trung các giải pháp đảm bảo mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, với nguyên tắc "chắt chiu tất cả nguồn thu mà TPHCM đang có".

Đồng chí yêu cầu phải lên kế hoạch triển khai chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu đã giao; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, chủ động nhận diện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn thu, xây dựng phương án dự phòng và giải pháp bù đắp trong trường hợp phát sinh rủi ro.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM tham mưu, sớm ban hành chỉ thị về tăng cường các giải pháp trọng tâm, để thực hiện đạt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

“Phải đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

VĂN MINH