Thống nhất định hình tương lai số của ASEAN

Chiều 16-1, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 bế mạc tại Hà Nội, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số khu vực, trong đó nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) như một hạ tầng thiết yếu mới, góp phần hiện thực hóa Kế hoạch tổng thể Số ASEAN 2030.

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, do Việt Nam chủ trì, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 16-1 với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”. Các phiên họp cấp bộ trưởng trong hai ngày 15 và 16-1 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì với vai trò Chủ tịch hội nghị.

Hội nghị ghi nhận việc hoàn thành Kế hoạch tổng thể Số ASEAN 2025 với 82 sáng kiến được triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các Bộ trưởng Số ASEAN thông qua kế hoạch thực hiện 17 hoạt động, sáng kiến trong năm 2026, tập trung vào phát triển hạ tầng số thông minh, nâng cao năng lực số, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an toàn mạng và phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Kế hoạch tổng thể Số ASEAN 2030 (ADM 2030), khẳng định chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội và phát triển bền vững của khu vực.

Một nội dung nổi bật được hội nghị thống nhất là việc coi trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ, mà là một dạng hạ tầng thiết yếu mới, đóng vai trò nền tảng cho giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số ASEAN. AI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tăng năng suất công nghiệp, củng cố an ninh mạng, hỗ trợ các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra các mô hình kinh tế số mới và thúc đẩy vai trò sáng tạo của người dân.

Các Bộ trưởng Số ASEAN nhất trí tăng cường hợp tác về AI thông qua hài hòa hóa chính sách, chia sẻ thông lệ tốt và triển khai các cơ chế thử nghiệm (sandbox), dưới sự điều phối của Nhóm công tác về quản trị AI và các cơ chế hỗ trợ của ASEAN, trong đó có Mạng lưới An toàn AI ASEAN.

ADGMIN lần thứ 6 ủng hộ thúc đẩy đàm phán Hiệp định Khung kinh tế Số ASEAN (DEFA) nhằm thiết lập các quy tắc thuận lợi, đồng thời bảo đảm việc triển khai Hiệp định thúc đẩy khả năng tương tác, tính bao trùm và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và công dân trong toàn khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, hội nghị thống nhất thúc đẩy phát triển hạ tầng số thông minh, liền mạch và có khả năng chống chịu cao, thông qua tích hợp AI và Internet vạn vật (IoT), mở rộng kết nối băng rộng, 5G/6G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, vệ tinh quỹ đạo thấp và cáp ngầm biển. Các Bộ trưởng cũng ủng hộ tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới an toàn và phát huy vai trò của Đội ứng cứu sự cố máy tính khu vực ASEAN trong ứng phó sự cố chung.

TRẦN BÌNH